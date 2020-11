SWR - Südwestrundfunk

"NACHTCAFÉ: Von Träumern und Spinnern"

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Menschen, die große Ziele und Träume haben, treffen häufig auf ebenso große Skepsis. Manche lassen sich davon entmutigen, andere verfolgen ihre Ziele mit aller Kraft und gegen alle Widerstände. Einige wichtige Erfindungen in der Geschichte der Menschheit begannen mit einem Traum. Nicht selten werden Tüftler*innen für ihre Ideen belächelt - bis der Erfolg einsetzt. Wie wichtig sind Träume und Ziele? Wie gelingt es Menschen, an ihnen festzuhalten? Wie geht man mit Rückschlägen um? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "NACHTCAFÉ: Von Träumern und Spinnern" am Freitag, 6. November, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.

Die Gäste im "NACHTCAFÉ":

Eva Habermann wählte ihren Traumberuf als Schauspielerin gegen den Rat ihres Vaters

Eva Habermann hatte den Traum, Schauspielerin zu werden - auch gegen den Willen ihres Vaters. Der erfolgreiche Rechtsanwalt hatte für seine Tochter etwas Bodenständigeres im Sinn. Doch davon ließ sie sich nicht aufhalten und heute ist sie überzeugt: "Wenn wir nicht träumen und nicht spinnen, dann kommen wir nicht weiter." So wagte sie vor Kurzem den Sprung in ein neues, unsicheres Terrain.

Tina Sohrab erfüllte sich trotz Erblindung den Traum, Make-up-Artist zu werden

Im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht verlor Tina Sohrab als Jugendliche ihr Augenlicht: "Das war unfassbar unheimlich und ich bin in einen Schockzustand gefallen." Doch sie wollte sich nicht damit abfinden, deshalb ein anderes Leben führen zu müssen. Mit viel Engagement und Mut verwirklichte sie ihren Traum, Make-up-Artist zu werden.

Anna Vonnemann ertüftelte eine elektronische Gehhilfe für ihre Tochter

Anna Vonnemann wollte ihrer halbseitig gelähmten Tochter das Leben leichter machen. Sie ertüftelte eine Alltagshilfe, obwohl sie kaum etwas von Technik verstand. Doch das war kein unüberwindbares Hindernis für sie: "Die meisten quatschen nur. Wichtig ist, dass man nicht nur über Ideen spricht, sondern diese auch umsetzt." Dadurch wurde Vonnemann mit 64 Jahren zur Start-up-Gründerin.

Gerhard Zirkel glaubt als Schamane an eine intensive Verbindung zu höheren Wesen

Skeptische Blicke ist Gerhard Zirkel gewohnt. Als Schamane spürt er eine starke Verbindung zu den höheren Wesen, die uns nach schamanischem Glauben umgeben. Doch nicht jeder hat das gleiche Vertrauen in seine Rituale. "Klar gibt es Leute, die sagen, das ist Hokuspokus", sagt Zirkel, der gelernt hat, mit Kritik umzugehen.

Riccardo Simonetti träumte bereits als Kind davon, ein Star zu sein

Für Riccardo Simonetti war bereits früh klar, dass er ein Star sein will. Dass er mit seiner schrillen Art in seinem bayrischen Heimatdorf auffiel, sorgte immer wieder für schmerzhafte Erfahrungen. "Du bekommst jeden Tag gezeigt, dass dein Leben ganz anders aussieht als von anderen", sagt Simonetti, der heute dort angekommen ist, wonach er sich sehnte - und von einer freien Gesellschaft träumt.

Prof. Dr. Wilhelm Schmid ist als Philosoph tätig

Für den Philosophen Prof. Dr. Wilhelm Schmid sind Träumer und Spinner diejenigen, die die Menschheit voranbringen: "Im Grunde beruht die gesamte menschliche Welt auf Hirngespinsten, die irgendwann einmal erfunden worden sind." Er weiß auch, warum es wichtig ist, an seine Träume zu glauben - und warum sie manchmal auch unerfüllbar bleiben.

"NACHTCAFÉ" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe

Das "NACHTCAFÉ" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen. Diese Sendung wurde ohne Studiopublikum aufgenommen, um auf den Gesundheitsschutz Rücksicht zu nehmen.

"NACHTCAFÉ: Von Träumern und Spinnern" am Freitag, 6. November 2020, 22 Uhr im SWR Fernsehen

