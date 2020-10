SWR - Südwestrundfunk

Fieber, Husten, Halsweh - der schwierige Weg zum Corona-Test

"Marktcheck" im SWR Fernsehen

Video-Infos

Download

Stuttgart (ots)

"Marktcheck" am Dienstag, 20. Oktober 2020, 20:15 bis 21 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek, auf Youtube / Moderation Hendrike Brenninkmeyer

Die Corona-Infektionszahlen explodieren. Im Herbst häufig vorkommende Krankheitssymptome wie Husten, Fieber, Halsweh verunsichern viele Menschen, sie fragen sich besorgt: Ist es Grippe oder Corona? Ein Covid-19-Test kann das schnell aufklären. Doch an wen muss man sich dafür wenden, an das Gesundheitsamt, den Hausarzt oder an ein Testzentrum? "Marktcheck" will es wissen und macht sich in Stuttgart auf den Weg - mit erstaunlichem Ergebnis. Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin berichtet am Dienstag, 20. Oktober 2020, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen, im Anschluss in der ARD Mediathek, online unter SWR.de und auf Youtube.

Weitere Themen der Sendung:

Handwerker-Stichprobe - wie gut werden Solaranlagen gewartet?

Eine Photovoltaikanlage ist für Privathaushalte oft eine gute Sache. Die regelmäßige Wartung ist zwar nicht Pflicht, aber sinnvoll. Sonst geht auf Dauer Leistung verloren und die Sicherheit kann leiden. "Marktcheck" testet, wie gut Fachbetriebe eine Wartung durchführen.

Ein Lichtblick, wenn es dunkler wird - Balkongestaltung im Herbst

Gartenexpertin Heike Boomgaarden unterstützt Ulrike Ahles aus Ingelheim bei der herbstlichen Balkongestaltung. Mit kleinem Budget, vorhandenem Material und Pflanzen wandelt sich der Balkon in eine herbstliche Augenweide.

Annehmen oder ausschlagen? Fallstricke beim Erben

Wer erbt, hat nicht immer Grund zur Freude. Zum Beispiel kann das Erbe überschuldet sein. Wer es trotzdem annimmt, haftet mit seinem eigenen Vermögen. Auch das Ausschlagen des Erbes ist nicht immer problemlos. Doch durch taktisches Ausschlagen kann man in manchen Fällen Steuern sparen. "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller erklärt Fallstricke beim Erben.

"Marktcheck"

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.

Die Sendung ist nach der Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek unter www.ARDMediathek.de/SWR oder auf SWR.de unter www.SWR.de/marktcheck verfügbar.

Außerdem auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck

Fotos bei www.ARD-foto.de

Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/Marktcheck-Corona-Test

Pressekontakt:

Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell