"Osteoporose - Was hilft gegen Knochenschwund?"

SWR Doku "betrifft" über den gefährlichen Knochenabbau und mögliche Therapiemaßnahmen / Mi., 25.11.2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Knochen brechen wie aus heiterem Himmel - oft reicht schon eine unachtsame Bewegung, ein Stolpern oder ein leichter Sturz. Die Ursache: Osteoporose, auch "Knochenschwund" genannt. Rund sechs Millionen Deutsche leiden daran, Tendenz steigend. Besonders bruchgefährdet sind Frauen über 70 und Männer über 80 Jahre. Die typische Alterserkrankung lässt Knochen porös werden, sie brechen leichter. Doch es gibt auch neue Hoffnung: "betrifft" stellt verschiedene Behandlungsmethoden vor, die den Knochenabbau stark verzögern oder sogar ganz stoppen können. "Osteoporose - Was hilft gegen Knochenschwund?" ist zu sehen am Mittwoch, 25. November 2020, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Nach Ausstrahlung stehen die Folgen ein Jahr in der ARD Mediathek und sind über den SWR Doku Channel auf Youtube abrufbar.

Mit Bisphosphonaten und Antikörpern gegen den Knochenabbau Der Film begleitet verschiedene Patientinnen und Patienten und zeigt einige der häufigsten Fälle von Knochenbrüchen und wie sich diese therapieren oder gar verhindern lassen. Viele Menschen nehmen Säureblocker gegen Sodbrennen - eine häufige Nebenwirkung von Schmerzmitteln wie Ibuprofen. Lange Zeit galten diese Säurehemmer als relativ harmlos. Mittlerweile ist bekannt, dass sie Osteoporose begünstigen können. Hilfe gegen Osteoporose versprechen Wirkstoffe wie Bisphosphonate. Sie lagern sich an den Knochen an und hemmen dort die Aktivität knochenabbauender Zellen. Die Folge: Knochenmasse baut sich nicht weiter ab, die Bruchgefahr sinkt. Andere Medikamente wie Parathormon können sogar den Knochenaufbau wieder neu ankurbeln und versprechen damit einen regelrechten Durchbruch in der Behandlung von Osteoporose. Für besonders bruchgefährdete Menschen gibt es seit einigen Monaten ein neues Medikament: den Antikörper Romosozumab. Er blockiert das knochenabbauende Protein Sclerostin, wodurch selbst fortgeschrittene Osteoporose behandelt werden kann. Sport, gesunde Ernährung und die Teilnahme an speziellen Trainingsgruppen können helfen, dem verheerenden Knochenschwund entgegenzuwirken.

Welche Symptome weisen auf eine Osteoporose-Erkrankung hin? Um der Krankheit rechtzeitig den Kampf anzusagen, ist eine frühe Diagnostik besonders wichtig. Typische Anzeichen für den Rückgang der Knochendichte und eine veränderte Knochenstruktur sind beispielsweise akute Rückenschmerzen, eine Verringerung der Körpergröße, Zahnausfall, wackelnde Zähne oder Knochenbrüche ohne erkennbaren Grund. Um dem vorzubeugen, können ältere Menschen auch selbst aktiv werden. Viele Ärztinnen und Ärzte empfehlen beispielsweise ausreichend Vitamin D3 einzunehmen. Hilft das Vitaminpräparat wirklich? "betrifft" zeigt, mit welchen Maßnahmen man Osteoporose präventiv behandeln kann, bevor es zu spät ist.

"betrifft: Osteoporose - Was hilft gegen Knochenschwund?", Mittwoch, 25. November 2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen.

