Hilflos ausgeliefert? Der Einfluss der Hormone.

SWR Gesundheitsmagazin "rundum gesund" erklärt die Wirkung von Hormonen und Folgen bei Fehlfunktion / Moderation: Dennis Wilms/ 23.11.20, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Was beeinflusst Männer, die sich im mittleren Alter dicke Autos zulegen? Was löst mitunter Hitzewallungen bei Frauen und Stimmungsschwankungen bei Teenagern aus? Es sind die Hormone. "Ist der Mensch ihnen ausgeliefert?", fragt Moderator Dennis Wilms im SWR Gesundheitsmagazin "rundum gesund" am Montag, den 23. November 2020 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Die Folge klärt über den Einfluss der Hormone auf. Nach Ausstrahlung ist sie ein Jahr lang in der ARD Mediathek verfügbar.

Hormone von A-Z: Welche gibt es und was bewirken sie? Hormone spielen in jeder Altersstufe eine entscheidende Rolle. Wie sie über die Blutbahn zu ihrem Einsatzort gelangen, um dort ihre jeweilige Funktion zu erfüllen, zeigt das Beispiel der virtuellen Patientin Annie. Zudem erklärt Prof. Dr. Stefanie Hahner, stellvertretende Leiterin der Endokrinologie des Universitätsklinikums Würzburg, im Interview mit Dennis Wilms, warum weibliche Sexualhormone auch im Körper eines Mannes und umgekehrt männliche Sexualhormone im Körper einer Frau auftreten.

Wenn die Hormonproduktion stottert

Eine Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse kommt häufig vor. Sie betrifft auch Jüngere und sollte ausgeglichen werden. Menschen mit einer Unterfunktion leiden unter Müdigkeit oder Gewichtszunahme. Betroffene einer Überfunktion sind oft innerlich unruhig, schwitzen vermehrt und haben einen schnelleren Herzschlag.

Falsches Timing - wenn die hormonelle Uhr rast Regina Reichert war 24 Jahre alt und mitten in der Familienplanung, als Ärzte feststellten, dass sie sich in den sogenannten vorzeitigen Wechseljahren befand. Ihr Hormonstatus entsprach dem einer Achtzigjährigen. Ihr konnte geholfen werden. Heute ist ihr Familienglück perfekt.

Für mehr Wohlbefinden in den Wechseljahren Gelenkschmerzen können Folge eines sinkenden Östrogenspiegels sein. Ernährungsexpertin und Sportwissenschaftlerin Jasmin Brandt stellt Lebensmittel vor, mit denen man diese Schmerzen lindern kann. Dazu gibt sie konkrete Tipps für ein gezieltes Training während der Wechseljahre.

