SWR - Südwestrundfunk

Heimatwoche Südwestpfalz Programmschwerpunkt im SWR Fernsehen vom 26. Oktober bis 1. November 2020

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Das SWR Fernsehen stellt ab dem 26. Oktober für eine Woche die Region Südwestpfalz in den Mittelpunkt zahlreicher Sendungen. Im Laufe der Heimatwoche erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer, wie vielfältig die Region ist und welche wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung sie für Rheinland-Pfalz besitzt. Von einer Reportage in der Zweibrücker Tierklinik über einen Einblick in die Schuhindustrie der Region bis hin zu den touristischen Highlights des Gräfensteiner Landes stellen insgesamt zehn verschiedene und bekannte SWR Fernsehen-Sendungen vor, wie die Menschen arbeiten und leben, präsentieren Orte mit ihrer Kultur, ihrer Lebensart und ihren Traditionen.

Den Auftakt der Heimatwoche macht die Sendung "7 Tage" (Montag, 26. Oktober, 18:15 Uhr), die sich darauf spezialisiert hat, über eine Woche lang das Leben anderer Menschen zu begleiten. Diesmal wird eine Reporterin eine Woche in der Tierklinik in Zweibrücken mitarbeiten. Damit erfüllt sie sich einen Kindheitstraum. Das Besondere der Region wird in allen Sendungen über Menschen erzählt, die dort leben. Information und Unterhaltung bilden die Schwerpunkte. Unterhaltsam wird es zum Beispiel in "Stadt - Land - Quiz" (Samstag, 31. Oktober, 18:45 Uhr). Da wird Hornbach, die am weitesten westlich gelegene Ortsgemeinde im Landkreis Südwestpfalz, gegen das baden-württembergische Maulbronn zum Ortsduell antreten. Natur und Tourismus stehen im Fokus der Sendungen "natürlich" (Dienstag, 27. Oktober, 18:15 Uhr), "Expedition in die Heimat" (Freitag, 30. Oktober, 20:15 Uhr) und "Fahr mal hin" (Freitag, 30. Oktober, 18:15 Uhr). Die "Landesschau Rheinland-Pfalz" greift täglich ab 18:45 Uhr Themen aus der Region auf. So ist etwa Moderator Holger Wienpahl unterwegs in der Südwestpfalz und trifft Menschen, die ihre Heimat lieben.

Die Sendungen im SWR Fernsehen

Montag bis Freitag, 26.10.-30.10.2020, 18:45 Uhr "Landesschau Rheinland-Pfalz": Holger Wienpahl unterwegs in der Südwestpfalz

Montag, 26.10.2020, 18:15 Uhr

"7 Tage ... in der Tierklinik" in Zweibrücken

Dienstag, 27.10.2020, 18:15 Uhr

"natürlich! - Natur und Umwelt im Südwesten" mit Ulrike Nehrbaß

Mittwoch, 28.10.2020, 18:15 Uhr

"Made in Südwest: Nur gemeinsam wird ein Stiefel draus - Die Schuhmanufaktur Kennel & Schmenger in Pirmasens"

Donnerstag, 29.10.2020, 18:15 Uhr

"Die Rezeptsucherin zu Hause - Apfelgerichte aus Eppenbrunn, Landau, Forst und Haßloch"

Freitag, 30.10.2020, 18:15 Uhr

"Fahr mal hin: Tief im Wald - Das Gräfensteiner Land"

Freitag, 30.10.2020, 20:15 Uhr

"Expedition in die Heimat - Im Land der roten Felsen"

Samstag, 31.10.2020, 18:15 Uhr

"Mensch Heimat - Wir aus Zweibrücken"

Samstag, 31.10.2020, 18:45 Uhr

"Stadt - Land - Quiz: Gott und die Welt. Hornbach gegen Maulbronn"

Sonntag, 1.11.2020, 18:45 Uhr

"Bekannt im Land - Die Daniel-Theyson-Stiftung in Ludwigswinkel"

Alle ausführlichen Texte zu den einzelnen Sendungen gibt es unter http://swr.li/heimatwoche-suedwestpfalz

Online

"Das Schönste/Beste bei uns/in der Südwestpfalz/in Pirmasens/in Zweibrücken ist..." - In den Regio-Idents wird die Südwestpfalz in kurzen, charmant-humorvollen Videoclips vorgestellt und wertgeschätzt. Sie werden online gestellt und über die SWR Social-Media-Kanäle verbreitet. Über Embedding-Codes können auch externe Partner die Spots auf ihren Plattformen einbinden.

Eine Sonderseite mit allen Infos zu der Heimatwoche Südwestpfalz gibt es unter SWR.de/heimatwoche.

Social Media

Zwei Reporter*innen der Online-Redaktion SWR Heimat werden drei Tage in der Region Südwestpfalz unterwegs sein und vor Ort Geschichten über die Menschen sammeln. Sie berichten live auf Instagram bei @swr_heimat_rp.

Weitere Informationen unter http://swr.li/heimatwoche-suedwestpfalz

Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletter

Pressekontakt: Claudia Lemcke, Tel. 06131 929 33293, claudia.lemcke@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell