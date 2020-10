SWR - Südwestrundfunk

Alarmstufe Rot: Kommunen im Kampf gegen das Coronavirus

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 15. Oktober 2020, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Mainz (ots)

Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" über die steigenden Fallzahlen in Rheinland-Pfalz, am Donnerstag, 15. Oktober 2020, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

"Die Lage ist ernst", warnt Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es rote Zonen, in denen die kritischen Schwellenwerte für Neuinfektionen mit Covid-19 überschritten werden. Die Landeshauptstadt Mainz gehört dazu. Wie bringen die Kommunen jetzt "party people" und Feierwütige zur Vernunft, die von vielen Expert*innen als Hauptursache für den Anstieg der Infektionszahlen gesehen werden? Wie kann ein neuer Lockdown verhindert werden? Und was unternimmt die Politik gegen den Frust über verwirrende Corona-Regeln? "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Oliver Böhm war in der roten Zone unterwegs.

Moderation: Britta Krane

Weitere Themen der Sendung:

- Schnelltests auf Corona - Neue Hoffnung oder überschätzt? - Dazu live im Studio: Prof. Ursel Heudorf, Expertin für öffentliches Gesundheitswesen - Bistum Mainz will katholische Schulen abgeben - Eltern protestieren - "Zur Sache" will's wissen: Mobilität in ländlichen Regionen - Dazu im Studio: Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) - Steuergrab Flughafen Hahn? Millionen Beihilfen trotz Ermittlungen

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"

Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.

Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.

