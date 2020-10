SWR - Südwestrundfunk

100. Sendung: "lesenswert" mit Denis Scheck

"Literatur ist das Medium, das einem ermöglicht, mehr als tausend Leben führen zu dürfen, ohne mehr als einen Tod sterben zu müssen", das sagt Literaturkritiker und Moderator Denis Scheck, der donnerstagabends im SWR Fernsehen ausgewählte Gäste zusammenruft, um mit ihnen über Literatur zu sprechen. Im Palais Biron in Baden-Baden empfängt er diesmal Christoph Peters mit seinem neuen "Dorfroman" und lässt Sven Plöger sein "Leben in drei Büchern" vorstellen. Außerdem gibt es ein Jubiläum zu feiern: Die SWR Literatursendung "lesenswert" feiert am 22. Oktober um 23:15 Uhr im SWR Fernsehen seine 100. Sendung.

Zum 100. Mal sucht Denis Scheck "Germany's Next Top Novel" "Kann es Schöneres geben, als anregende Lektüren für neugierige Leser zu finden und in einer der traditionsreichsten und zugleich innovativsten Literatursendungen im deutschen Fernsehen die Spreu vom Weizen der Literatur zu trennen?", so Denis Scheck 2014 vor der Aufzeichnung seiner ersten Sendung "lesenswert". Seither hat er viele Gespräche geführt: zum Beispiel mit Juli Zeh, Cornelia Funke, Martin Walser, Frank Schätzing, Rafik Schami oder Thomas Gottschalk. Vierteljährlich gibt es zudem den Schlagabtausch bei den Buchbesprechungen in "lesenswert quartett" mit Insa Wilke, Ijoma Mangold und jeweils einem Gast. In der 100. Sendung am 22. Oktober empfängt Denis Scheck Autor Christoph Peters mit seinem neuen "Dorfroman" und den Meteorologen Sven Plöger, dem er die Frage stellt: Welches sind die drei Bücher seines Lebens?

Christoph Peters: "Dorfroman" In "Dorfroman" erzählt Christoph Peters aus seinem eigenen Leben: von einem Mann, der nach 30 Jahren in das Dorf seiner Eltern zurückkehrt und sich den Erinnerungen an seine turbulente Jugend und an einen schweren Generationenkonflikt stellt. Im Roman ist das fiktive Örtchen Hülkendonck am Niederrhein wegen eines geplanten Atomkraftwerkes in den 1970ern Schauplatz eines erbitterten Kampfes zwischen den Bürger*innen. 1966 selbst am Niederrhein geboren, verließ Christoph Peters seine Heimat 1988 für ein Studium der Malerei in Karlsruhe. Mit seinem Roman-Debüt "Stadt Land Fluss" gelang ihm 1999 der Durchbruch als Schriftsteller. Nach zahlreichen Romanen und Erzählungen kehrt er mit "Dorfroman" zurück in seine Heimatregion und verarbeitet in dem Buch seine eigene Geschichte.

Sven Plöger kündigt das Wetter an - und die Klimakrise Der Meteorologe Sven Plöger ist als eloquenter ARD-Wettermoderator bekannt, bringt seine Gedanken aber auch zu Papier: Im Juni ist sein Buch "Zieht euch warm an, es wird heiß!" erschienen, in dem er humorvoll und scharfsinnig zugleich über die Klimakrise schreibt. Sein Ziel: ein komplexes Thema für alle verständlich aufzubereiten. Für die Rubrik "Mein Leben in drei Büchern" bringt er seine ganz persönliche Literaturgeschichte mit in die Sendung: Bücher von Michael Ende über Stephen Hawking bis hin zu Simone de Beauvoir.

Moderator und Literaturkritiker Denis Scheck Denis Scheck wurde 1964 in Stuttgart geboren und lebt heute in Köln. Er studierte Germanistik, Zeitgeschichte und Politikwissenschaft in Tübingen, Düsseldorf und Dallas. Außerdem arbeitete er als literarischer Agent, Übersetzer und Herausgeber sowie als freier Kritiker. Zwanzig Jahre lang war er Literaturredakteur im Deutschlandfunk. 2016 bis 2018 moderierte er außerdem das SWR Kulturmagazin "Kunscht!".

100. Sendung "lesenswert" 22.10.2020, 23:15 Uhr, SWR Fernsehen

Einzelgespräche sind ab sofort abrufbar, mit Christoph Peters: https://www.swr.de/swr2/literatur/christoph-peters-und-sein-dorfroman-100.html und Sven Plöger: https://www.swr.de/swr2/literatur/ard-wettermoderator-sven-ploeger-und-sein-leben-in-drei-buechern-100.html

