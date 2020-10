SWR - Südwestrundfunk

Schlager-Abend mit Andy Borg, "Howie" und SWR4

Baden-Baden

7.11.2020, SWR Fernsehen, 20:15 Uhr: "Schlager-Spaß mit Andy Borg" u. a. mit Michael Holm u. Johnny Logan / im Anschluss: Howard Carpendale-Doku und SWR4 Festival

SWR Moderator Andy Borg lädt musikalische Gäste und das Publikum wenige Tage nach seinem 60. Geburtstag ein, mit ihm einen besonders schönen Abend zu verbringen: "Weil Alles, was ich derzeit erleben und genießen darf, eine Zugabe ist - so wie auch dieser 'Schlager-Spaß'. Das mit dem Geburtstag und dem Alter geht spurlos an mir vorüber, solange wir gesund bleiben und zusammen feiern!" Michael Holm, Johnny Logan, Vincent Gross, Die Geschwister Niederbacher, Peter Orloff & der Schwarzmeer Kosaken-Chor oder die Paldauer bringen diesmal ihre Musik mit. Alles Gute! Zu sehen in "Schlager-Spaß mit Andy Borg" am Samstag, 7. November 2020, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss, um 22:15 Uhr zeigt das SWR Fernsehen die Doku "Howard Carpendale - Ein Leben für die Show" (WDR/SWR) anlässlich seines 50. Bühnenjubiläums. "Unsere Schlagerstars des Jahres - Das SWR4 Festival 2020" zeigt um 23 Uhr die Auszeichnung von Künstler*innen, die die Schlagerwelt 2020 besonders geprägt haben.

"Mendocino", "Ich schenk dir mein Herz" und "Marmor, Stein und Eisen bricht" Im November wird bei "Schlager-Spaß mit Andy Borg" gefeiert: Peter Orloff & der Schwarzmeer Kosaken-Chor bringen eine mitreißende Version des russischen Volkslieds "Kalinka" auf die Bühne. Michael Holm begeistert mit "Mendocino" und auch sein Cover von Little Richard's Rock'n Roll Klassiker "Tutti Frutti" lädt zum Mitwippen ein. Vincent Gross stellt seine neue Single "Ich schenk dir mein Herz" vor; der 24-Jährige hat außerdem seine Lieblingshits der Schweizer Schlagerlegende Vicco Torriani im Gepäck. Auch der Rekordsieger des Eurovision Songcontest ist zu Gast: Johnny Logans bringt mit "What's another year" einen seiner drei Siegersongs auf die Bühne. Die Geschwister Niederbacher präsentieren eine Ode an ihre Heimat: "Südtirol, Edelweißland". Aber auch die Paldauer, die slowenische Kultband Die jungen original Oberkrainer und natürlich Gastgeber Andy Borg sorgen für gute Stimmung. Außerdem gibt es eine Weltpremiere - Peter Orloff und Michael Holm singen gemeinsam den deutschen Evergreen schlechthin: "Marmor, Stein und Eisen bricht". Diesmal feiert auch ORF2 mit: Die aktuelle Ausgabe "Schlager-Spaß mit Andy Borg" ist parallel, am 7. November 2020, 20:15 Uhr auch im österreichischen Rundfunk zu sehen.

Howard Carpendales 50. Bühnenjubiläum

Im Anschluss an "Schlager-Spaß mit Andy Borg" zeigt das SWR Fernsehen um 22:15 Uhr die 45-minütige Doku "Howard Carpendale - Ein Leben für die Show" (WDR/SWR). Howard Carpendale hatte sich für 2020 viel vorgenommen. Zum 50. Bühnenjubiläum ging er mit einer neuen Tour an den Start, in der Stationen seines Lebens durch Musik erinnert und vorgestellt werden. Die Corona-Krise machte viele seiner Pläne jedoch zu Nichte. Der Film zeigt Howard Carpendale bei seinen letzten Auftritten in den vergangenen Monaten und in aktuellen Begegnungen mit Kollegen und Weggefährten. Wie geht er persönlich mit der Krise um, damit dass alle seine Auftritte abgesagt werden? Was, wenn er überhaupt nicht mehr auftreten kann? Diese Doku ist eine persönliche, berufliche und auch musikalische Reise durch Gegenwart und Vergangenheit Howard Carpendales, durch emotionale Höhen und Tiefen. Zum Abschluss des Schlagerabends im SWR Fernsehen verleiht SWR4 Baden-Württemberg die "Gläserne Vier". Ausgezeichnet werden Künstler*innen, die die Schlagerwelt in diesem Jahr besonders bereichert und begeistert haben. "Unsere Schlagerstars des Jahres - Das SWR4 Festival 2020" ist um 23 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg": Staffel ohne Studiopublikum Die aktuellen Aufzeichnungen "Schlager-Spaß mit Andy Borg" fanden ohne Studiopublikum statt. Der SWR hat entschieden, bis auf Weiteres aufgrund der Corona-Pandemie und der Vorgaben der Gesundheitsbehörden sowie der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts sämtliche Studioproduktionen ohne Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort durchzuführen.

Sendungen

"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 7. November, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen und ORF2 "Howard Carpendale - Ein Leben für die Show", 7. November, 22:15 Uhr, SWR Fernsehen "Unsere Schlagerstars des Jahres - Das SWR4 Festival 2020", 7. November, 23 Uhr im SWR Fernsehen

