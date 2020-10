"Die Cosar Show" mit Özcan Cosar: Live-Comedy, Talks, Aktionen

SWR - Südwestrundfunk

Özcan Cosar hat eine Menge analoge und mediale Bühnenerfahrung - als Breakdancer, Kabarettist, Moderator, Schauspieler und Stand-Up-Comedian - und ab 10. November seine erste eigene Show, online und im SWR Fernsehen. Der 39-jährige Stuttgarter präsentiert in "Die Cosar Show" Live-Comedy vom Feinsten. In seiner Show sorgen spannende Talks mit prominenten Gästen und spektakuläre Studio-Aktionen für unterhaltsame Abwechslung. "Die Cosar Show" startet in der ARD Mediathek am Dienstag, 10. November 2020, im SWR Fernsehen ebenfalls am 10.11. um 22:30 Uhr. Teile der Comedy-Show sind im Anschluss auf YouTube, Instagram und Facebook zu sehen.

Mehr als Unterhaltung - Comedy mit Relevanz "Die Cosar Show" will mehr als nur unterhalten: Özcan Cosar schafft Comedy-Momente mit Relevanz. Das zeigt sich besonders in den hochwertigen Außenaktionen, in denen Özcan versucht soziale Probleme mit den Waffen der Comedy zu lösen. Das Multitalent will zeigen, wie Unterhaltung und harte Fakten zusammengehen, dass sich mit Humor (fast) alle Probleme lösen lassen. Neben dem kabarettistischen Programm und Interviews prominenter sorgt auch eine eigene Studioband für unterhaltsame Abwechslung.

Özcan Cosar

Özcan Cosar, 1981 in Bad Cannstatt geboren, ist Stuttgarter mit türkischen Wurzeln. Er startete seine Karriere mit 12 als Tänzer, wurde 2000 Deutscher Meister im Breakdance, moderierte 2007 auf der Games Convention, tritt seit 2008 als Stand-Up-Comedian auf, u. a. im Theaterhaus Stuttgart. Er produziert wöchentlich Podcasts (u. a. "Bratwurst und Baklava") und ist zu einem Meister der Situationskomik geworden. 2019 gewann er den Deutschen Comedypreis als bester Newcomer. In den sozialen Netzwerken verzeichnet Özcan Cosar bereits eine große Fangemeinde. "Die Cosar Show" in Zusammenarbeit mit dem SWR ist seine erste eigene Show im Fernsehen.

