SWR - Südwestrundfunk

20. Staffel "Junger Dokumentarfilm" ab 5.11. im SWR Fernsehen

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

4 Filme von Absolvent*innen der Filmakademie Ludwigsburg / Motto 2020: "Grenzgänger"

Am 5.11.2020 ist es wieder soweit - die 20. Staffel der SWR Reihe "Junger Dokumentarfilm" startet. Bis zum 26.11. strahlt der Südwestrundfunk Filme von Diplomand*innen und Absolvent*innen der Filmakademie Baden-Württemberg aus. Die Filme entstehen im Allgemeinen in inhaltlicher Zusammenarbeit mit der Redaktion Dokumentarfilm des SWR und werden finanziell gefördert vom SWR und der MFG Filmförderung Baden-Württemberg. Nach Ausstrahlung sind die Filme auch in der ARD Mediathek zu sehen.

Grenzüberschreitungen und Grenzwahrung

Die Filmemacher*innen der diesjährigen Staffel testen - jede*r auf seine/ihre Art - die Grenzen des Geschichtenerzählens aus. Doch egal ob in der eigenen Familie, im Machtumfeld internationaler Ölkonzerne oder im Genlabor futuristischer Fortpflanzungstechnik, eine Grenze überschreiten sie nie: Auch wenn die Zuschauer*innen über die erzählten Geschichten in menschliche und gesellschaftliche Abgründe blicken werden, bleibt die Würde ihrer Protagonist*innen immer bewahrt.

"Unser Familiengeheimnis", 5. November, 23:45 Uhr im SWR Fernsehen Die Filmemacherin Caroline Siegner wagt sich in ihrem Film "Unser Familiengeheimnis" an ihre eigene Geschichte. Sie ist Kind eines schwulen Vaters, der sich eines Tages outet und dabei unwillentlich die gesamte Familie in Frage stellt. Mit dem Film bricht sie ein Schweigen, das die Familie seitdem umhüllt. Erstmals sind alle bereit, zu sprechen. Im Austausch mit den Eltern und den beiden jüngeren Schwestern zeigen sich die Ursachen für die Sprachlosigkeit. Ein Film über eine lang ersehnte Aufarbeitung und eine erhoffte Wiederannäherung - aus dem Wunsch heraus, zu verstehen und verstanden zu werden. "Familiengeheimnis" ist eine Gemeinschaftsproduktion von Filmtank GmbH, der Filmakademie Baden-Württemberg und dem SWR in Zusammenarbeit mit der MFG Filmförderung Baden-Württemberg, wird am 5. November um 23:45 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt und ist danach für 30 Tage in der ARD Mediathek zu sehen.

"Let's make Babies - Schwule Väter in Israel" am 12.11. um 23:15 Uhr im SWR Fernsehen Hendrik Schäfer lotet in seinem Film die ethischen Grenzen des technischen Fortschritts aus. In "Let's make Babies" begleitet er Motty und Alon, ein schwules Paar aus Israel, auf dem Weg zu einem eigenen Kind. Der Weg der Leihmutterschaft ist in Israel seit 1996 legal, jedoch nur für verheiratete heterosexuelle Paare zugänglich - und so gehen viele Paare ins Ausland und geben viel Geld aus für ihren Traum. Auf jährlichen Leihmutterschaftsmessen werben Kliniken und Agenturen um neue Kunden - eine ganz eigene Art von Babyboom. Der Film wirft Fragen auf über Elternschaft, soziale Normen und den Zeitgeist. "Let's make Babies - Schwule Väter in Israel" ist eine Gemeinschaftsproduktion von Essence Film GmbH mit der Filmakademie Baden-Württemberg und dem SWR in Zusammenarbeit mit der MFG Filmförderung Baden-Württemberg, wird am 12.11. um 23:15 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt und steht danach für 7 Tage in der ARD Mediathek.

"Blutige Kohle" am 19.11. um 23:45 Uhr im SWR Fernsehen Nur selten können Zuschauer Einblicke in die Seele eines Auftragskillers erhalten. In dem Film "Blutige Kohle" von Christopher Stöckle und Paola Tamayo gelingt dies: El Samario, ein ehemaliger Soldat der paramilitärischen Einheiten in Kolumbien, spricht zum ersten Mal über die unzähligen Morde und Vertreibungen, die er angeblich im Auftrag der damaligen Regierung begangen haben soll. Welche Rolle spielten dabei mächtige Energiekonzerne aus dem Ausland, die in dem Land Kohle abbauen, um sie in ihre Länder zu importieren? Der Film versucht, die Beweggründe des Auftragsmörders nachzuvollziehen, was und wer ihn zu seinen Taten geführt haben mag und wie er heute mit seinen schrecklichen Erinnerungen und Schuldgefühlen umgeht. Kann man einem Mörder - und kann ein Mörder sich selbst - vergeben? "Blutige Kohle" ist eine Gemeinschaftsproduktion von DOMAR Film GmbH und dem SWR für die Reihe "Junger Dokumentarfilm" in Zusammenarbeit mit der MFG Filmförderung Baden-Württemberg, Sendung am 19.11. um 23:45 Uhr im SWR Fernsehen und danach für 30 Tage in der Mediathek.

"Anwärter - Ausbildung in Stammheim" am 26.11. um 23:15 Uhr im SWR Fernsehen Über Grenzen im wörtlichen Sinne erzählen die Regisseure Jasmin Astaki-Bardeh und Adrian Huber in ihrem Film "Anwärter". In Stammheim, direkt an den Gefängnismauern des alten RAF-Gefängnisses, befindet sich das Bildungszentrum für angehende Justizvollzugsbeamt*innen. Das Zentrum nimmt zweimal im Jahr neue Anwärter*innen auf, die hier ihre zweijährige Ausbildung beginnen. Während der Ausbildung üben sie sich in Selbstverteidigung, absolvieren Schieß- und Sicherheitstrainings und werden in "Musterzellen" auf den Gefängnisalltag vorbereitet. Anhand von Rollenspielen üben sie den Umgang mit Gefangenen und schulen ihre sozialen Kompetenzen. Welchen Herausforderungen sehen sie sich in ihrem zukünftigen Berufsalltag gegenüber? Und werden sie sich ihre Menschlichkeit in einem rigiden Gefängnissystem bewahren können? "Anwärter - Ausbildung in Stammheim" ist eine Produktion der Filmakademie Baden-Württemberg, wird am 26.11. um 23:15 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt und ist im Anschluss für 90 Tage in der ARD Mediathek.

Sendungen

"Unser Familiengeheimnis" am 5. November, 23:45 Uhr im SWR Fernsehen; "Let's make Babies - Schwule Väter in Israel" am 12.11. um 23:15 Uhr im SWR Fernsehen; "Blutige Kohle" am 19.11. um 23:45 Uhr im SWR Fernsehen; "Anwärter - Ausbildung in Stammheim" am 26.11. um 23:15 Uhr im SWR Fernsehen sowie ab Sendedatum in der ARD Mediathek.

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/junger-dokumentarfilm-2020

Die Filme stehen nach Fertigstellung akkreditierten Journalisten im Vorführraum unter swr.de/presse zur Verfügung.

Fotos über www.ARD-foto.de.

Pressekontakt: Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, Daniela.Kress@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell