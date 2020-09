Renovieren und Handwerken wie die Profis in "Genial gehämmert" im SWR Fernsehen

SWR - Südwestrundfunk

"Genial gehämmert" am 29. September 2020, 21 bis 21:45 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube.

Fußboden verlegen, Wände tapezieren oder alte Möbel aufpolieren - in der Corona-Krise haben viele Menschen das Selbermachen für sich entdeckt. Doch wie erneuert man Silikonfugen richtig und worauf sollte man beim Plattenverlegen achten? Die Experten Britta Weiss und Werner Gottschalck geben Tipps und unterstützen zwei Handwerker-Neulinge bei ihren Projekten.Das Verbraucherformat "Genial gehämmert" am Dienstag, 29. September 2020, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen, in der ARDmediathek und auf dem Marktcheck-Youtube-Kanal zu sehen.

Sommerterrasse und neue Dusche - Heimwerkertipps für Zuhause

Heidrun Barabasch aus Ötigheim (Rastatt) möchte ihre Dusche renovieren und Thomas Ruf aus Steinweiler (Heidenheim) träumt von einer neuen Sommerterrasse. "Genial gehämmert" begleitet die beiden ein halbes Jahr lang bei ihrer Heimverschönerung unter Anleitung der Handwerksexperten.

