SWR Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz wählt Vorsitz Susanne Wingertszahn bleibt weiterhin Vorsitzende des Gremiums

Stuttgart/Mainz (ots)

Die Vorsitzende des Landesrundfunkrats Rheinland-Pfalz des Südwestrundfunks (SWR) ist am Freitag, 25. September 2020, in Stuttgart in ihrem Amt bestätigt worden. Bei der konstituierenden Sitzung des Gremiums wurde Susanne Wingertszahn als Vorsitzende wiedergewählt. Zu ihrer Stellvertreterin wählte das Gremium Ilse Wambsganß.

Da die vergangene Amtszeit abgelaufen war, haben sich die SWR Gremien neu konstituiert und ihre Vorsitzenden sowie deren Stellvertretung gewählt. Dem Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz gehören 23 Mitglieder an. Die Amtszeit des neu konstituierten Gremiums beträgt fünf Jahre, der Vorsitz sowie die Stellvertretung werden für jeweils 30 Monate gewählt.

Informationen zu Susanne Wingertszahn

Susanne Wingertszahn, Vorsitzende des Landesrundfunkrates Rheinland-Pfalz Entsender: ver.di Rheinland-Pfalz

Susanne Wingertszahn gehört seit 2008 dem Rundfunkrat an. Sie wurde von ver.di Rheinland-Pfalz in den Rundfunkrat entsandt. 2017 wählte der Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz sie zum ersten Mal zu seiner Vorsitzenden.

Susanne Wingertszahn wurde 1975 in St. Wendel im Saarland geboren. Sie studierte Erziehungswissenschaften an den Universitäten Koblenz-Landau und Mainz und schloss ihr Studium mit dem "Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz" als Auszeichnung ab. Wingertszahn ist seit 2014 Bezirksgeschäftsführerin des DGB Rheinland-Pfalz. Zuvor war sie dort seit 2008 Leiterin der Abteilung Jugend- und Bildungspolitik Rheinland-Pfalz, von 2002 bis 2008 Jugendbildungsreferentin. Außerdem war Susanne Wingertszahn von 2005 bis 2014 Vorsitzende des Landesjugendrings Rheinland-Pfalz, nachdem sie zwei Jahre den stellvertretenden Vorsitz innehatte.

Termine, Tagesordnungen und weitere Sitzungsunterlagen und Informationen zu öffentlichen Gremiensitzungen finden Sie unter SWR.de/unternehmen/gremien

Mehr Informationen unter http://swr.li/landesrundfunkrat-rp

Fotos unter ARD-Foto.de

