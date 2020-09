SWR - Südwestrundfunk

Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Moderatorin und Schauspielerin Isabel Varell, deren Kindheit von Gewalt geprägt war / Freitag, 25. September 2020, 22 Uhr, SWR Fernsehen

Schuldgefühle können Menschen ein ganzes Leben lang quälen und künftige Entscheidungen beeinflussen. Ein Versehen, ein tragischer Verkehrsunfall oder ein kalkuliertes Verbrechen - es gibt viele Möglichkeiten, Fehler zu begehen und sich Selbstvorwürfe zu machen. Manche werden ihre Schuldgefühle nie los, andere hingegen verdrängen und vertuschen aus Angst vor den Konsequenzen ihren Fehler, oder beschuldigen Unbeteiligte, um von ihrer Tat abzulenken. Doch neben Täter*innen gibt es nicht zuletzt auch die Opfer, die in Mitleidenschaft gezogen werden und oft lebenslang unter den Folgen leiden müssen. Zu verzeihen, verlangt ihnen einiges ab. Doch wenn dies gelingt, kann es für alle Beteiligten eine Befreiung sein. Wie gehen Menschen mit ihrer Schuld um? Wie löst man sich aus der Gedankenspirale, wenn eine Schuld das ganze Leben überschattet? Wann ist der richtige Zeitpunkt, beim Opfer um Vergebung zu bitten? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "NACHTCAFÉ: Von Schuld und Verzeihen" am Freitag, 25. September, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.

Die Gäste im "NACHTCAFÉ":

Isabel Varell erlebte Gewalt in ihrer Kindheit Isabel Varells Kindheit war von Gewalt geprägt. Ob schlechte Noten oder Partys mit Freunden - als junges Mädchen wurde sie ständig bestraft, geschlagen und gedemütigt. "Meine Mutter gab mir immer das Gefühl, dass ich nichts kann, 'strunzdumm' bin und in der Gosse landen werde." Bis heute fällt es der Moderatorin schwer, ihr zu verzeihen.

Franz Schönmoser überrollte seine Enkelin bei einem tragischen Unfall Franz Schönmoser ist das Schlimmste passiert, das sich ein Großvater vorstellen kann. Auf seinem Bauernhof überrollte er mit einem Radlader seine eigene Enkelin. Seitdem begleiten ihn die Trauer und das Schuldgefühl am tragischen Tod der Siebenjährigen: "Ich kann es mir nicht erklären, warum ich da nicht besser aufgepasst habe."

Katrin Bibers Schwester Larissa wurde von ihrem damaligen Freund ermordet Nachdem Katrin Bibers Schwester nach einer Party verschwand, führte nach einer langen Suchaktion die Spur zu ihrem damaligen Freund. Trotz der Wut und aufgekommener Schuldzuweisungen innerhalb der eigenen Familie geht Katrin Biber heute positiv durchs Leben: "Wichtiger als dem Mörder zu verzeihen, ist es, mir selbst zu vergeben und wieder mit mir ins Reine zu kommen."

Mike Fuchs verlor seine Bergkameradin auf einer gemeinsamen Expedition Mike Fuchs war gemeinsam mit einer Bergkameradin auf einer Expedition in Alaska, als beide in einen schweren Sturm gerieten. Es begann ein Kampf ums Überleben, bis er Sylvia plötzlich aus den Augen verlor. Die Bergsteigerin kehrte von der Tour nicht zurück. "Ich frage mich immer noch, was wäre, wenn ich mich mal zehn Sekunden früher umgedreht hätte", so der Extremsportler.

Michaela Huber ist als Trauma- und Psychotherapeutin tätig Die Suche nach der Verantwortlichkeit ist das zentrale Thema von Trauma- und Psychotherapeutin Michaela Huber: "Schuldgefühle können sehr lange Schatten auf das Leben werfen und sogar über Generationen weitergegeben werden. Die Zerrissenheit zwischen Selbstvorwürfen, Gewissensbissen und tiefem Schmerz kann die Betroffenen förmlich auffressen."

"NACHTCAFÉ" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "NACHTCAFÉ" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen. Diese Sendung wurde mit reduziertem Studiopublikum aufgenommen, um auf Hygieneabstände zum Gesundheitsschutz Rücksicht zu nehmen.

"NACHTCAFÉ: Von Schuld und Verzeihen" am Freitag, 25. September 2020, 22 Uhr im SWR Fernsehen

