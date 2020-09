SWR - Südwestrundfunk

Runter mit den Kilos - gesunde Ernährung, vitaler Körper

SWR Gesundheitsmagazin "rundum gesund" testet Diäten und gibt Tipps fürs gesunde Abnehmen / Moderation: Dennis Wilms / 2. November 2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Die Hälfte aller Erwachsenen und jedes sechste Kind in Deutschland ist übergewichtig. Infolge leiden viele davon unter Diabetes und Bluthochdruck. In "rundum gesund: Runter mit den Kilos - gesunde Ernährung, vitaler Körper" nimmt Moderator Dennis Wilms mit Ernährungsmedizinerin Prof. Yurdagül Zopf Diäten unter die Lupe und zeigt Lösungswege zum gesunden Abnehmen. Mit dabei: die virtuelle Patientin Annie. Expertin Jasmin Brandt klärt über Ernährungsmythen auf und zeigt effektive Fitnessübungen. Zu sehen am Montag, den 2. November 2020, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Anschließend ist die Folge ein Jahr lang in der ARD Mediathek verfügbar.

Im Test: Diät mit kalorienreduzierter Instantnahrung Zehn Kilo müssen runter. Das ist das Ziel von Carola Lexis-Weis. Mithilfe einer Formula-Diät sagt sie ihren Pfunden den Kampf an. Erfolge und Misserfolge hält sie in einem Videotagebuch fest. Wird sie ihr Idealgewicht erreichen? Wie gesund und effektiv Fertigdiäten überhaupt sind, hat die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz getestet.

Kein Zuckerschlecken: Diabetes

Mit Anfang 50 bekam Andreas Goebbles die Diagnose: Diabetes Typ 2. Anfangs halfen noch Tabletten. Irgendwann waren die Blutzuckerwerte aber so hoch, dass sein Arzt Insulininjektionen empfahl. Hier zog der Pensionär die Reißleine: Er begab sich in die Hände von Prof. Stephan Martin, Leiter des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums in Düsseldorf. Der setzt auf eine spezielle Low-Carb-Diät, welche die Blutzuckerwerte normalisieren soll.

Kleine Schritte, große Wirkung

Schon beim Gehen drückt das dreieinhalbfache des Körpergewichts auf das Knie des belasteten Beins. Kein Grund, als übergewichtiger Mensch keinen Sport zu treiben - nur langsam sollte man es angehen lassen. Fitnesscoach Jasmin Brandt bringt die Nordic-Walking-Stöcke mit ins Studio und zeigt, wie man auch mit kleinen Schritten viel erreichen kann.

"rundum gesund: Runter mit den Kilos - gesunde Ernährung, vitaler Körper", 02.11.2020, 20:15 Uhr, 45 Minuten, SWR Fernsehen In der ARD Mediathek unter: https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/rundum-gesund/

