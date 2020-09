SWR - Südwestrundfunk

Die Top Ten der SWR1 Hitparade 2020

Radiohörer*innen bestimmen Hitparade / Neue Feature in SWR1 App

"Bohemian Rhapsody" von Queen ist beliebtester Song der SWR1 Hörer*innen im Jahr 2020. Der Titel belegt vor "The Sound of Silence" (Disturbed) und "Stairway to Heaven" (Led Zeppelin) erneut den ersten Platz der SWR1 Hitparade. Vom 14. bis 18. September spielte SWR1 Rheinland-Pfalz die von den Hörer*innen gewählten 1.000 größten Hits live aus dem "Hitparaden"-Studio im Mainzer Funkhaus. Zum ersten Mal konnten die Hörer*innen die Hitparade dabei mit der neuen SWR1 App verfolgen.

Nummer Zwei erneut von Disturbed

Disturbed erreicht zum dritten Mal in Folge mit "Sound of Silence" Rang Zwei. Das Original von "Simon & Garfunkel" verbessert sich um einen Platz und landet auf Platz 40.

Höchster Neueinsteiger kommt von den Rolling Stones Der höchste Neueinsteiger kommt ausgerechnet von alten Bekannten. Platz 86 belegen die Rolling Stones mit "Living in a Ghost Town". Erst auf Platz 162 folgt der nächste Neueinstieg - The Weeknd mit "Blinding Lights".

Journey bald die neue Nummer Eins? Ein Titel kletterte in den vergangenen Jahren immer weiter nach oben: "Don't stop believin'" von Journey. 2017 auf Platz 24, im letzten Jahr auf der 9 und jetzt an Nummer 7. Hält dieser Trend an, steht Journey spätestens 2023 an der Spitze der "Hitparade".

Ein Künstler, ein Titel, dreifach platziert Dass verschiedene Versionen eines Titels in den Top 1000 vertreten sind, kommt immer wieder vor. Peter Maffay hat es in diesem Jahr aber geschafft, mit "Nessaja" drei Mal platziert zu sein und jeweils auch als Interpret genannt zu werden. Auf Platz 902 zusammen mit Udo Lindenberg, auf Platz 868 mit Katie Melua und auf Platz 74 mit der Originalversion.

Die Top-Ten-Hits in Rheinland-Pfalz im Jahr 2020 1 Bohemian Rhapsody, Queen 2 Sound of Silence, Disturbed 3 Stairway to Heaven, Led Zeppelin 4 Music, John Miles 5 Child in Time, Deep Purple 6 Nothing Else Matters, Metallica 7 Don't stop believin', Journey 8 Hotel California, Eagles 9 The Rose, Bette Midler 10 Am Fenster, City

Unter SWR1.de steht die Liste der Top 1.000 zur Ansicht bereit.

