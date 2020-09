SWR - Südwestrundfunk

Tatort Feld und Flur: Obstklau, Partys und Vermüllung. "Zur Sache Baden-Württemberg!", SWR Fernsehen Baden-Württemberg

Das landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" live am 17. September 2020 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Moderation: Alexandra Gondorf

Seit Beginn der Corona-Krise häufen sich Konflikte zwischen Erholungssuchenden und Landwirten. Oft werden Äcker und Wiesen als Hundewiese, Bolzplatz oder zum Feiern missbraucht. Zurück bleiben niedergetrampeltes Gras, Müll und Hundekot. Landet dieser im Viehfutter, kann das für die Tiere lebensgefährlich sein. Auch der Obst- und Gemüseklau nimmt zu. Dabei handelt es sich nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern um eine handfeste Straftat. Über diese und andere Themen berichtet das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" am 17. September 2020 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Nach Ausstrahlung steht die Sendung ein Jahr lang in der ARD Mediathek.

Weitere geplante Themen:

Nach dem Warntag-Desaster - wer schützt im Katastrophenfall?

Die Katastrophenwarnungen am bundesweiten Warntag vergangenen Donnerstag liefen vielerorts ins Leere. Es gab kaum Durchsagen oder Sirenen und die Warnungen per App kamen verspätet oder gar nicht an. Experten kritisieren, das Notfallsystem in Baden-Württemberg sei völlig veraltet. Verliefe eine Katastrophenwarnung im Ernstfall auch so chaotisch? Wer informiert, wie sich die Bevölkerung schützen soll? Gast im Studio ist Hermann Schröder, Leiter der Abteilung "Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement" des Innenministeriums.

Vor Ort - in Tettnang und Neckarwestheim

Reporterin Alix Koch spricht mit dem Tettnanger Feuerwehrkommandanten Konrad Wolf über Warnsysteme. Er setzt im Ernstfall auf Durchsagen und Sirenen, denn auf dem Land würden Internet und Smartphone-Apps die Bevölkerung kaum erreichen, so Wolf. Im Schatten des Kernkraftwerks in Neckarwestheim hingegen gibt es ausgefeilte Notfallpläne. Bürgermeister Jochen Winkler zeigt den Bunker mit Sirene und erklärt weitere Vorbereitungen für den Ernstfall.

Dürre ohne Ende - wenn Bäume zur Gefahr werden

Der dritte Dürresommer in Folge macht Bäume anfälliger für Erkrankungen. Im schlimmsten Fall sind die trockenen Wurzeln so geschwächt, dass der Baum einfach umfällt. Deshalb versuchen die Kommunen ihre Parks und Wälder mit aufwändigen Bewässerungskonzepten sicher zu halten, denn sie haften, falls etwas passiert. Auch private Gartenbesitzer müssen im Zweifel teure Gutachter beauftragen, die über das Schicksal ihrer Bäume entscheiden. Tun sie dies nicht, kann der Garten schnell zur Gefahr für Leib und Leben werden.

Maskenchaos - Schulstart mit Corona

Diese Woche ist die Schule für 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg unter Corona-Bedingungen gestartet. Geht das Hygienekonzept des Kultusministeriums auf? Umstritten sind vor allem die unklaren Regeln bezüglich des Mund-Nase-Schutzes und auch die sogenannte Unbedenklichkeitserklärung sorgt für Wirbel. Eine etwaige Rückkehr zum Fernunterricht sehen Experten kritisch. Obwohl einige Schülerinnen und Schüler seit Monaten daheim unterrichtet werden, kommt die Digitalisierung nur langsam voran. Gast im Studio ist Edda Markeli, landespolitische Korrespondentin des SWR.

"Zur Sache Baden-Württemberg!"

Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet über politische Themen: hintergründig, kontrovers und nah an den Menschen in Baden-Württemberg. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme und Studiointerviews lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag Baden-Württemberger via Webcam von zu Hause aus live mit. Das letzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.

