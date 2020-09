SWR - Südwestrundfunk

"rundum gesund: Was das Herz begehrt"

Das Herz ist faustgroß und schlägt ununterbrochen, im Durchschnitt 100.000 Mal am Tag. Es sorgt dafür, dass alle Organe, Gewebe und jede noch so kleine Zelle des Körpers ständig ausreichend mit Sauerstoff, Nährstoffen, Vitaminen, Mineralien, Botenstoffen und anderen wichtigen Substanzen versorgt werden. Bis zu 10.000 Liter Blut pumpt der Herzmuskel täglich durch die Gefäße. Das Herz kann aber auch aus dem Takt kommen oder sein Pensum nicht mehr schaffen. "rundum gesund: Was das Herz begehrt" klärt auf, was das Herz schädigt und was es stärkt. Zu sehen am Montag, 26. Oktober 2020 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Nach Ausstrahlung ist die Folge ein Jahr lang in der ARD Mediathek verfügbar.

Themenschwerpunkt Herzgesundheit

Psychischer und körperlicher Stress können sich auf das Herz auswirken und es dauerhaft schädigen. Bei welchen Gelegenheiten Stress sogar positiv wirken kann und wann er schadet, beantwortet Dr. Angelika Guth, Fachärztin für Kardiologie und Innere Medizin. Anhand der virtuellen Patientin Annie klärt sie im Gespräch mit Moderator Dennis Wilms, was bei einer Herzmuskelentzündung im Körper passiert und wie man ihr vorbeugen kann. Außerdem informiert die Kardiologin aus dem pfälzischen Frankenthal worauf es ankommt, wenn der Verdacht eines Herzinfarkts besteht.

Herzinfarkt bei Frauen, mit Sport das Herz stärken Herzinfarkte sind keine ausschließliche Männerangelegenheit. Auch bei Frauen zählt der Herzinfarkt zu den häufigsten Todesursachen. Allerdings gibt es bei Männern und Frauen deutliche Unterschiede - oft bei den Erkennungszeichen. So machen sich Herzinfarkte bei Frauen häufiger mit sogenannten unspezifischen Symptomen bemerkbar, z. B. mit starker Kurzatmigkeit, Übelkeit, Erbrechen oder auch mit Beschwerden im Oberbauch. Wie mit Sport das Herz gezielt trainiert und gestärkt werden kann, zeigt Personal Trainerin Jasmin Brandt. Auch Hausmittel können zur Herzgesundheit beitragen: Weißdorn als Tee zubereitet unterstützt bei der Behandlung von Herz-Kreislauf-Schwäche.

