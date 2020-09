SWR - Südwestrundfunk

Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Jungunternehmer Sebastian Waters, der mit 33 Jahren die Diagnose Krebs im Endstadium bekam / Fr., 11.9., 22 Uhr, SWR Fernsehen

Machtlos, gefangen, wie gelähmt - in Schockmomenten oder lebensbedrohlichen Situationen erleben Menschen oft ein Gefühl völliger Hilflosigkeit und Ohnmacht. Eine Vergewaltigung, eine Naturkatastrophe oder eine Geiselnahme: Ausnahmesituationen, in denen Betroffene die Kontrolle über ihr Leben verlieren und das Gefühl haben, mit dem Rücken zur Wand zu stehen. So ergeht es der Patientin, die gerade von ihrer Krebsdiagnose erfährt und erkennen muss, dass nicht mehr sie, sondern das Krankenhauspersonal über ihr Leben entscheidet. Auch das Kind, das zu Hause ständig Erniedrigungen ausgesetzt ist oder die Person, die im Job systematisch von Kolleg*innen schikaniert wird, fühlt sich ausgeliefert. Für Täter*innen wiederum ist es oft eine Genugtuung, wenn sie das Gefühl der Macht über andere auskosten können. Wie gelingt es, wieder die Kontrolle über das eigene Leben zu gewinnen? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "NACHTCAFÉ: Ausgeliefert" am Freitag, 11. September, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.

Die Gäste im "NACHTCAFÉ":

Diana Volkmann wurde als Kind jahrelang von ihrem Nachbarn missbraucht Diana Volkmann war gerade mal fünf Jahre alt, als ihr Martyrium begann. Fast ihre gesamte Kindheit und Jugend über wurde sie von ihrem Nachbarn massiv sexuell missbraucht - und das beinahe täglich. Neben körperlichen Verletzungen durchlitt das Mädchen psychische Qualen. Hilfe fand sie weder bei den Eltern noch bei der Großmutter: "Als ich erzählt habe, dass er mir wehtut, hat sie gesagt, dass sie das nicht glaubt und dass mir das auch niemand anderes glauben wird."

Sebastian Waters bekam die Diagnose Krebs im Endstadium Jungunternehmer Sebastian Waters war 33, als bei ihm vor zwei Jahren Krebs im Endstadium festgestellt wurde. Die Diagnose traf den zweifachen Vater in der Rushhour seines Lebens - statt Geschäftsterminen und Familienalltag bestimmten plötzlich nur noch die Krankheit, schmerzhafte Therapien und der Kampf ums Überleben seinen Alltag: "Ab diesem Moment war ich ausgeliefert und musste mich im Krankenhaus komplett auf andere verlassen."

Erika Schneider vermisst ihre seit 20 Jahren verschwundene Tochter Wo ist Bianca? Mit dieser Frage quält sich Erika Schneider seit 20 Jahren. Die schreckliche Ungewissheit über das Verschwinden ihrer damals 19-jährigen Tochter ist seitdem ihr ständiger Begleiter. Ununterbrochen kreisen in ihren Gedanken die wildesten Spekulationen, was an jenem Tag im August wohl geschah: "Das Schlimmste ist, nicht zu wissen, ob mein Kind noch lebt. Ich brauche die Gewissheit, um abschließen zu können."

Sybille Jatzko ist als Gesprächstherapeutin und Trauma-Expertin tätig Gesprächstherapeutin Sybille Jatzko weiß, wie schwer es Personen haben, die in scheinbar aussichtslosen Situationen stecken und mit dem Rücken zur Wand stehen. Die Trauma-Expertin hilft seit vielen Jahren Menschen, die Kontrolle über ihr Leben zurückzubekommen. "Es ist oft ein langer Prozess, bis der betroffene Mensch wieder Regie über sein Leben erlangt."

"NACHTCAFÉ" - Talk auf Augenhöhe, Dreh mit reduziertem Studiopublikum Das "NACHTCAFÉ" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen. Diese Sendung wurde mit reduziertem Studiopublikum aufgenommen, um auf Hygieneabstände zum Gesundheitsschutz Rücksicht zu nehmen.

"NACHTCAFÉ: Familie - Ausgeliefert" am Freitag, 11. September 2020, 22 Uhr im SWR Fernsehen

