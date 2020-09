SWR - Südwestrundfunk

Ehrensache-Preise 2020 verliehen

SWR zeichnet Preisträger*innen für ehrenamtliches Engagement aus

Christian Döring und Björn Flick aus Oberroßbach erhalten Publikumspreis

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Im Fernseh-Studio A des Südwestrundfunks in Mainz sind die Ehrensache-Preise des Jahres 2020 verliehen worden: In der Live-Sendung "SWR Ehrensache 2020" am Sonntag, 6. September, zeichnete der SWR dort ehrenamtlich engagierte Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer aus. Die Sendung fand aufgrund der Corona-Pandemie ohne Publikum statt und wurde ab 18:05 Uhr übertragen. Es war die 20. Ausgabe der "Ehrensache".

Die diesjährigen Träger*innen der "Ehrensache"-Preise sind: - Christian Döring und Björn Flick aus Oberroßbach im Westerwald. Sie erhielten den Publikumspreis der "Ehrensache" für den Aufbau der Facebook-Gruppe "Wäller helfen - gemeinsam statt einsam durch die Corona-Zeit", mit der sie seit Monaten vielfältige Hilfsangebote und die Nachfrage in der Region koordinieren. Die Zuschauer*innen der "SWR Landesschau Rheinland-Pfalz" und die Hörer*innen von SWR4 hatten in einer Online-Entscheidung unter zehn Kandidatinnen und Kandidaten abgestimmt - Oliver Talke aus Roßbach, seit 33 Jahren beim Deutschen Roten Kreuz. Der Landesbeauftragte und Fachberater für den Betreuungsdienst hat sich allein 2019 in über 1.000 ehrenamtlich geleisteten Stunden für Menschen in Not eingesetzt. Neben der Versorgung von Patienten hat Oliver Talke bereits bei Bränden, Bombenentschärfungen und Flugzeugabstürzen Hilfe geleistet - Michael Leukam, Vorstandsmitglied der BUND-Kreisgruppe Worms. Der studierte Sozialwissenschaftler ist drei bis vier Stunden in der Woche als Wildbienenbotschafter und Pate für Landwirte aktiv. Insgesamt engagiert er sich schon 23 Jahre beim BUND, errichtet Insektenhotels und hilft bei der Pflege von Wiesen, die für den Erhalt der Artenvielfalt so wichtig sind - Tobias Marenberg, Veranstalter von Events wie "Kultur in der Wallfahrtskirche" in Klausen. Mit der Reihe, die dieses Jahr als Picknick nahe dem ursprünglichen Austragungsort stattfindet, will der 44-Jährige zeigen, dass Kultur trotz Corona lebendig ist - obwohl es dieses Jahr einen viel höheren Aufwand bedeutet, alles zu organisieren.

Martin Seidler moderierte die Sendung "SWR Ehrensache 2020".

Fotos der Preisträger auf ard-foto.de

Die Sendung ist auch auf https://www.Ardmediathek.de/swr/ zu sehen.

Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletter

Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell