"SWR3 Halloween Party" im Europa-Park findet 2020 nicht statt

Baden-Baden (ots)

Es sollte wieder ein Highlight für alle Halloween-Fans werden - die jährliche "SWR3 Halloween Party" im Europa-Park in Rust. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die diesjährige Veranstaltung jedoch abgesagt. SWR3 Programmchef Thomas Jung: "Die Gesundheit von Besuchern, Künstlern und Mitarbeitern steht für uns an erster Stelle. Wir konnten uns daher leider nur für eine Absage entscheiden. DJ Felix Jaehn, der in diesem Jahr für gute Stimmung sorgen sollte, hat bereits für 2021 zugesagt. Wir freuen uns auf eine tolle 'SWR3 Halloween Party' im nächsten Jahr."

Weitere Informationen unter: http://swr.li/halloween-party-abgesagt

