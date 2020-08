"Walulis Woche" Fun und Fakten in der ARD Mediathek

SWR - Südwestrundfunk

Philipp Walulis stellt sich dem Wahnsinn der Woche: Internet Hypes, die perfiden Methoden von Konzerngiganten oder äußerst zweifelhafte TV-Trends. "Walulis Woche" bringt Fun zurück in die Fakten - kein Thema ist tabu, solange es lustig ist. Ab 24. September 2020 gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge des Satireformats in der ARD Mediathek. Im SWR Fernsehen sind die Folgen ab 27. September wöchentlich um 23:20 Uhr, im neuen Latenight-Sonntag im Anschluss an die "Pierre M. Krause Show" zu sehen.

Satireblick auf Medien- und Gesellschaftstrends Philipp Walulis, Grimmepreis- und Teilzeitbartträger, nimmt mit scharfem Blick Medien- und Gesellschaftstrends in den Fokus. Relevante Themen mit differenzierter Betrachtung: Kein Rumgemeckere, kein erhobener Zeigefinger, keine vorgekaute Meinung. Teil von "Walulis Woche" ist "Walulis Story", ein monothematischer Clip, der Hintergründe aufzeigt. "Walulis Story" ist ab 10. September zudem in Kooperation mit SWR3 auf Youtube abrufbar.

Philipp Walulis

Philipp Walulis, geboren 1980 in Starnberg, startete nach einigen Stationen bei verschiedenen TV- und Radio-Formaten (u. a. DASDING, BR, RTL2) 2011 seine Sendung "Walulis sieht fern" (EinsPlus), die 2012 den Grimme-Preis gewann. Das Format wurde für funk erfolgreich zu den Satireformaten "Walulis" und "Walulis Daily" weiterentwickelt. Im Januar 2019 wurde Philipp Walulis zudem mit dem Bert-Donnepp-Preis für seine "ironische und zielgruppengerechte Umsetzung von medienjournalistischen Themen für ein junges Publikum" ausgezeichnet. "Walulis Daily" bleibt Teil des funk-Netzwerks, "Walulis Woche" und "Walulis Story" werden gemeinsam mit dem SWR konzipiert.

Links; "Walulis Woche", neue Folgen ab 24. September 2020 donnerstags in der ARD unter www.ardmediathek.de "Walulis Story" unter https://www.youtube.com/user/walulissiehtfern

Latenight-Sonntag im SWR Fernsehen ab 27. September: "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", sonntags, 22:50 Uhr "Walulis Woche", sonntags, 23:20 Uhr

