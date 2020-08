Platz 1 der SWR Bestenliste: "Ich bin ein japanischer Schriftsteller"

SWR - Südwestrundfunk

Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher, unabhängig von Bestsellerlisten. Nicht die Bücher, die am häufigsten verkauft werden, bestimmen die Reihenfolge, sondern eine Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker*innen wählt die Bücher aus, denen sie möglichst viele Leser*innen wünscht. Auf Platz 1 der SWR Bestenliste im September 2020 steht der Roman "Ich bin ein japanischer Schriftsteller" des auf Haiti geborenen und zeitweise in Kanada lebenden Autors Dany Laferrière. Die Übersetzung aus dem Französischen stammt von Beate Thill. Auf Platz 2 und 3 folgen der Roman "Monster wie wir" von Ulrike Almut Sandig sowie der Band "Es ist, wie's ist" von Lydia Davis.

SWR Bestenliste in SWR2 und im Web

Im Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über die neueste Bestenliste, jeweils am ersten Dienstag in SWR2, 22:03 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR2 App. Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: www.SWR.de/bestenliste

Vollständige Bestenliste zum Download: www.SWR.de/bestenliste Weitere Literatursendungen im SWR: www.SWR2.de/literatur Die SWR2 App für Android und iOS: www.SWR2.de/app

