SWR - Südwestrundfunk

"Marktcheck checkt ..." Olymp und Griesson - de Beukelaer" im SWR Fernsehen

Video-Infos

Download

Stuttgart (ots)

SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck checkt ... Olymp und Griesson - de Beukelaer" am Dienstag, 25. August 2020, 20:15 bis 21 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und bei Youtube

Halten die Hemden von Olymp, was sie versprechen? Neben der Qualität stehen im Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck checkt ..." auch Nachhaltigkeit der Produktion und Arbeitsbedingungen der Unternehmen Olymp und Griesson - de Beukelaer auf dem Prüfstand. Am Dienstag, 25. August 2020, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss in der ARDMediathek, online bei SWR und auf dem Marktcheck-Youtube-Kanal.

Hemdenhersteller Olymp aus Bietigheim-Bissingen

Olymp ist der größte Hemdenhersteller Europas. Vom Firmensitz im schwäbischen Bietigheim-Bissingen aus gehen die Hemden in die ganze Welt. Wie gut ist die Mode aus dem Hause Olymp? "Marktcheck" lässt in einem Textillabor Business- und Freizeithemden überprüfen. In welchen Punkten kann Olymp überzeugen und in welchen schneidet die Konkurrenz besser ab? Dazu bewerten Mannheimer Modeschüler*innen die aktuelle Olymp-Kollektion. Zusätzlich checkt "Marktcheck", wo Olymp seine Hemden herstellen lässt und wie gut und fair die Arbeitsbedingungen vor Ort sind. Auch die Nachhaltigkeit der Produktion steht im Fokus.

Kekshersteller Griesson - de Beukelaer aus Polch

Die Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG ist europaweit einer der führenden Hersteller für Süß- und Salzgebäck mit Sitz im rheinland-pfälzischen Polch. Das Unternehmen ist auch für den meistverkauften Keks in Deutschland, die Prinzenrolle, bekannt. Wie schneidet dieser Keks im Vergleich zur Konkurrenz ab? Auch im Labor werden die Kekse auf mögliche Schadstoffe untersucht. Außerdem recherchiert "Marktcheck", wie nachhaltig die Rohstoffe des Gebäcks angebaut werden.

"Marktcheck checkt ..."

Nivea, Weber, Decathlon, Rothaus, Olymp und Seeberger - wie gut sind Topmarken im Südwesten? Die SWR Reihe "Marktcheck checkt ..." prüft, was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmen steckt.

ARD Mediathek: Die Sendung ist nach der Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek verfügbar unter www.ardmediathek.de/ard/search/marktcheck oder www.SWR.de/marktcheck

Außerdem auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck

Fotos bei www.ARD-foto.de

Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/marktcheck-checkt-olymp

Newsletter "SWR vernetzt" unter http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletter

Pressekontakt:

Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell