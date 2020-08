Lieblingskrimi wählen: "SWR Wunsch-Tatort"

SWR - Südwestrundfunk

Baden-Baden (ots)

5. bis 26. August 2020, jeweils mittwochs, 22 Uhr im SWR Fernsehen / Aktion in der "SWR3 Morningshow" und auf www.SWR3.de

Sommerzeit ist Krimizeit - und Zeit für Lieblingsfilme: Im August 2020 holen SWR3 und das SWR Fernsehen gemeinsam die besten Tatorte aus dem Südwesten zurück ins Programm. Vom 5. bis 26. August gibt es im SWR Fernsehen jeweils mittwochs, 22 Uhr, den "Wunsch-Tatort". Welcher Film gezeigt wird, entscheidet das Publikum von SWR3 und dem SWR Fernsehen, indem es auf www.SWR3.de für einen Favoriten abstimmt. In der "SWR3 Morningshow" stellen die Moderator*innen jeweils einen der Tatorte vor, die im Rennen sind, und unterstützen die Fans dabei, sich eine Meinung zu bilden.

Aktion "SWR Wunsch-Tatort" - abstimmen auf SWR3.de

SWR3 Moderator*innen liefern sich ein Battle um ihren Krimi-Favoriten: In der "SWR3 Morningshow" am 5., 12., 19. und 26. August versuchen sie, die Hörer*innen von ihrem "Wunsch-Tatort" zu überzeugen. Zur Wahl stehen jeweils zwei der besten Tatorte aus dem Südwesten, die gegeneinander antreten. Dann kann jeweils von dienstags 5 Uhr (mit Beginn der "SWR3 Morningshow") bis mittwochs um 21 Uhr auf SWR3.de" class="uri-ext outbound">www.SWR3.de für den Favoriten abgestimmt werden - auf dem Sofa oder von unterwegs aus via Smartphone, Tablet oder PC. Schließlich heißt es nur noch bis 22 Uhr warten, ob sich der persönliche Favorit durchgesetzt hat, und gespannt einschalten.

Mehr Informationen zum "SWR Wunsch-Tatort" gibt es ab August bei SWR3 und auf www.SWR3.de.

