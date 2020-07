SWR - Südwestrundfunk

Camping: Preiswerter Urlaub auf vier Rädern? Reportage "Was kostet:...?" im SWR Fernsehen

Reportage "Was kostet: Urlaub mit dem Wohnmobil?" am Dienstag, 21. Juli 2020, 21 Uhr bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen

Reisen mit dem Wohnmobil gilt als abwechslungsreich und günstige Alternative zum Hotel. Doch die Kosten für Anmietung eines Wohnmobils, Sprit, Stellplatz, Verpflegung, Ausstattung und Aktivitäten summieren sich. SWR Moderator Johannes Zenglein reist mit einem geliehenen Wohnmobil für mehrere Tage an den Bodensee und addiert die anfallenden Ausgaben. Das Ergebnis zeigt die Reportage "Was kostet: Urlaub mit dem Wohnmobil?" am Dienstag, 21. Juli von 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube.

Johannes Zenglein erklärt, wie sich der Mietpreis für ein Wohnmobil zusammensetzt und gibt Tipps, worauf man bei einer Anmietung achten muss. Nicht jedes Fahrzeug ist für alle gleichermaßen geeignet. Auf seiner Reise trifft er Wohnmobil-Fans und lernt das Camper-Leben kennen. Außerdem erfährt er, wie autark man bei dieser Art des Reisens sein kann und wie sich teure von günstigen Campingplätzen unterscheiden.

"Was kostet: ...?" checkt beliebte Produkte im Südwesten

Im Supermarkt, Internet oder auf Reisen sind Verbraucher*innen täglich mit vielen Preisen konfrontiert. Meist ist jedoch nicht ersichtlich, wie sie zustande kommen. In der sechsteiligen SWR Reihe "Was kostet: ...?" ist Moderator Johannes Zenglein im Südwesten unterwegs und zeigt, was beliebte Produkte, Dienstleistungen und Erlebnisse kosten.

Preiszusammensetzung, Hintergründe und Selbstversuche

Neben den Gesamtkosten untersucht Johannes Zenglein auch die Einzelaspekte der Preiszusammensetzung und prüft die Hintergründe. Dafür hakt er bei Unternehmen, Produzenten*innen oder Experten*innen nach und unternimmt, wo immer er kann, einen Selbstversuch.

Weitere Folgen der SWR Verbraucherreihe

Reportagen der sechsteiligen Reihe werden dienstags von 21 Uhr bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt:

"Was kosten: E-Bikes?" (28. Juli)

"Was kostet: Honig?" (20. Oktober)

"Was kostet: Schokolade?" (27. Oktober)

ARD Mediathek: Die Folgen sind jeweils ein Jahr lang in der ARD Mediathek unter www.ARDmediathek.de/SWR verfügbar.

Außerdem bei Youtube unter www.youtube.com/marktcheck

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/was-kostet-urlaub-wohnmobil

