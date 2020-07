SWR - Südwestrundfunk

Neues SWR Verbraucherformat startet mit "Was kostet: Pizza?" im SWR Fernsehen

Erste Folge des SWR Reportageformats "Was kostet: Pizza?" mit Johannes Zenglein am Dienstag, 14. Juli 2020, 21 Uhr bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek

Salami und Margherita sind die Pizzafavoriten der Deutschen. Was die Pizzen bei verschiedenen Anbietern kosten, und wie viel Geld die Menschen dafür ausgeben wollen, zeigt SWR Moderator Johannes Zenglein in der ersten Folge der neuen sechsteiligen Reihe "Was kostet: ...?" im SWR Fernsehen. Der Moderator blickt hinter die Kulissen der Tiefkühlproduktion, backt Pizza im Food-Truck und heuert bei einem Lieferservice an. Welche Zubereitungsart schmeckt am besten? Reportage "Was kostet: Pizza?" am Dienstag, 14. Juli 2020 um 21 Uhr bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf dem Marktcheck-Youtube-Kanal.

"Was kostet: ...?" checkt beliebte Produkte im Südwesten

Im Supermarkt, Internet oder auf Reisen sind Verbraucher*innen täglich mit vielen Preisen konfrontiert. Meist ist jedoch nicht ersichtlich, wie sie zustande kommen. In "Was kostet: ...?" ist SWR Moderator Johannes Zenglein im Südwesten unterwegs und zeigt, was beliebte Produkte, Dienstleistungen und Erlebnisse kosten. Dabei geht er der Frage nach, wie sich die Preise von beispielsweise E-Bikes und Fluss-Kreuzfahrten zusammensetzen.

Preiszusammensetzung, Hintergründe und Selbstversuche

Neben den Gesamtkosten untersucht Johannes Zenglein auch die Einzelaspekte der Preiszusammensetzung und prüft die Hintergründe. Dafür hakt er bei Unternehmen, Produzenten*innen oder Experten*innen nach und unternimmt, wo immer er kann, einen Selbstversuch.

Weitere Folgen der SWR Verbraucherreihe

Reportagen der sechsteiligen Reihe werden dienstags von 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt:

"Was kostet: Urlaub mit dem Wohnmobil?" (21. Juli)

"Was kosten: E-Bikes?" (28. Juli)

"Was kostet: Honig?" (20. Oktober)

"Was kostet: Schokolade?" (27. Oktober)

ARD Mediathek: Die Folgen sind jeweils ein Jahr lang in der ARD Mediathek unter www.ardmediathek.de/swr/ verfügbar.

Außerdem bei Youtube unter www.youtube.com/marktcheck

