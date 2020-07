SWR - Südwestrundfunk

"Mein leckerer Garten": neue Staffel der SWR Sommersendung

Neue Staffel der sechsteiligen Doku "Mein leckerer Garten" Auch 2020 treten wieder drei Landfrauen aus "Lecker aufs Land" und drei Hobbygärtner einen Sommer lang in einen freundschaftlichen Garten-Wettbewerb: Sie säen und pflanzen, legen Beete an, wollen Neues ausprobieren und lang gehegte Pläne umsetzen. Begleitet vom Leiter der Staatsschule für Gartenbau in Stuttgart-Hohenheim, Dr. Michael Ernst, sorgen die sechs Gartenbegeisterten für unterhaltsame Tipps rund ums Gärtnern und kreieren leckere Rezepte für eine gesunde Gartenküche. Wer wohl am Ende die "goldene Karotte" gewinnt? Es gärtnern und kochen ab 24. August um 21 Uhr: die Tee-Expertin Jessica Schönfeld aus Ruppertsberg in der Pfalz (24. August), die Selbstversorgerin Imgard Feuerbach aus Züsch im Hunsrück (7.9.) und die Rinderzüchterin Jutta Braun aus Hinterzarten im Hochschwarzwald (21.9.). Außerdem sind dabei der studierte Forstwirt Walter Krögner aus Freiburg (31.8.), der Hobbygärtner Jürgen Mees aus Landau in der Pfalz (14.9.) und der Barockgarten-Besitzer Jürgen Süß-Leonhardt aus Westhofen in Rheinhessen (28.9.) Produktion Die sechsteilige Doku "Mein leckerer Garten" ist hervorgegangen aus der SWR Garten-Challenge "Mein Garten, Dein Garten" und der SWR Koch-Doku "Lecker aufs Land". Die drei Männer, allesamt leidenschaftliche Hobbygärtner, treten gegen drei Landfrauen aus "Lecker aufs Land" an. "Mein leckerer Garten" ist eine Produktion von Megaherz im Auftrag des SWR.

"Lecker aufs Land" Vor "Mein leckerer Garten" läuft die zwölfte Staffel der beliebten Koch-Doku "Lecker aufs Land", jeweils um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Seit 2011 wird jedes Jahr eine neue Staffel im Sommerprogramm ausgestrahlt. Darüber hinaus entstehen weitere Specials und Staffeln zu unterschiedlichen Themen. Produziert wird "Lecker aufs Land" von Moviepool und Megaherz im Auftrag des SWR.

Sendungen:

"Lecker aufs Land", ab 24. August 2020, montags 20:15 Uhr, SWR Fernsehen "Mein leckerer Garten", ab 24. August, montags, 21 Uhr, SWR Fernsehen

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/mein-leckerer-garten

Online First "Mein leckerer Garten" jeweils am Vortag der Ausstrahlung ab 16 Uhr; Online First "Lecker aufs Land" jeweils am Vortag der Ausstrahlung ab 16 Uhr; beide auf www.SWRMediathek.de, Fotos über www.ARD-Foto.de; Infos und Rezepte zu beiden Formaten unter SWR.de/lecker-aufs-land

Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de

