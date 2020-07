SWR - Südwestrundfunk

Niedrigere Preise dank Mehrwertsteuersenkung?

Verbraucherrechte bei Corona-Insolvenzen

"Marktcheck" im SWR Fernsehen

Stuttgart (ots)

"Marktcheck" am Dienstag, 7. Juli 2020, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen und ARD Mediathek / Moderation Hendrike Brenninkmeyer

Seit 1. Juli gelten bis Ende des Jahres in Deutschland verminderte Mehrwertsteuersätze von 16 und fünf Prozent. Diese Maßnahme soll Verbraucher*innen zugutekommen und die Konjunktur in Schwung bringen. "Marktcheck" recherchiert in Drogerien und Supermärkten, ob die Unternehmen diese Entlastung tatsächlich an die Kund*innen weitergeben. Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin berichtet am Dienstag, 7. Juli 2020, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen, im Anschluss in der ARDmediathek, online beim SWR und auf dem Marktcheck-YouTube-Kanal.

Weitere Themen der Sendung:

Bio-Mineralwasser - wirklich besser oder Marketingtrick?

In den Supermärkten gibt es mittlerweile viele Mineralwasser mit Bio-Label. Diese Auszeichnung wird meist mit Produkten ohne Dünger oder Pestizide verbunden. Ist das möglich bei tiefliegenden Mineralquellen?

Insolvenz wegen Corona - wenn die Vorauszahlung weg ist

Ein "Marktcheck"-Zuschauer hatte ein Sofa bestellt und im Voraus gezahlt. Das Unternehmen ging jedoch insolvent und fordert nun eine erneute Zahlung für die Lieferung. Ob diese Forderung rechtens ist, prüft "Marktcheck"-Reporter Axel Sonneborn.

Gefahr für den Garten - was tun gegen Wühlmäuse?

Wühlmäuse fressen Wurzeln an, vermehren sich schnell und können große Schäden im Garten verursachen. "Marktcheck" gibt Tipps, wie man die Tiere artgerecht vertreibt.

Energetische Sanierung - mit den richtigen Tipps Geld sparen

Ein energetisch saniertes Haus oder eine Wohnung kann durch niedrigere Heizkosten viel Geld sparen. "Marktcheck"-Finanzexpertin Barbara Sternberger-Frey erklärt, wo man Zuschüsse für diese Investitionen erhält, sie beantragt und wie hoch die Kosten sein können.

