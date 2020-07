SWR - Südwestrundfunk

"Krause kommt!" zu Ildikó von Kürthy

Baden-Baden (ots)

Wie leben Promis privat: bunte Haustiertruppe, Hobbykeller und Sofa Deluxe? Auch in der Freizeit immer unterwegs? Vielleicht etwas von allem? Pierre M. Krause findet es in der SWR Reihe "Krause kommt!" heraus, denn er quartiert sich eine Nacht bei ihnen ein. In der neuen Folge trifft der Moderator die Autorin und Journalistin Ildikó von Kürthy in Hamburg. Zu sehen am Freitag, 14. August 2020, um 23:30 Uhr im SWR Fernsehen. Alle Folgen "Krause kommt" sind aktuell in der ARD Mediathek abrufbar unter ardmediathek.de, oder über die "Krause kommt!"-Playlist im SWR Youtube-Channel der Reihe unter youtube.com.

Hund Hilde, Besuch auf dem Friedhof und jecke Karnevalskostüme Pierre M. Krause wird in dieser Folge zum Nordlicht und sagt "Moin Moin" aus Hamburg. Hier wohnt die Autorin und Journalistin Ildikó von Kürthy mit ihrer Familie und der charmanten Hundedame Hilde. Zwei Tage lang lädt Ildikó Pierre zu sich nach Hause ein und zeigt ihm "ihre" Hansestadt. Nach der obligatorischen Hausbegehung fahren die beiden auf den Friedhof, denn dieser Ort hat einen sehr emotionalen Bezug zum aktuellen Roman der Bestsellerautorin. Danach überrascht Pierre M. Krause die gebürtige Rheinländerin mit einem jecken Besuch in einem Karnevalsladen. So viel Verkleidung macht hungrig - Frau von Kürthy kennt natürlich die beste Adresse für ein schickes Abendessen!

Von Kürthys Inspirationsort, Dosenwerfen und intime Geständnisse Ein weiterer Ort bei der persönlichen Stadtführung: die Unibibliothek! Sie spielt eine große Rolle im Leben der Autorin, denn hier schreibt sie ihre beliebten Bücher. Die konzentrierte Atmosphäre an diesem Ort inspiriert sie. Im krassen Kontrast dazu gibt es im Anschluss noch einen Besuch auf dem "Hamburger Dom" - inklusive Schmalzgebäck und Dosenwerfen. Warum Pierre M. Krause Angst vor der Übernachtung im Hause von Kürthy hat, weshalb sich die Schriftstellerin und der Moderator versprechen, für immer beim "Sie" zu bleiben und aus welchem Grund Ildikó von Kürthy unbedingt einmal laut "Penis" schreien will: Die Antworten darauf gibt es in dieser neuen Folge von "Krause kommt!"

Pierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "Harald Schmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival" in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag die Wahrheit" zu sehen sowie in der Reihe "Krause kommt!". Seit mehr als zehn Jahren moderiert er die Show "SWR3 latenight", die seit 2016 "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt. Für die Sendung "TV-Helden" wurde ihm der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Zudem ist er Autor des Buchs "Hier kann man gut sitzen - Geschichten aus dem Schwarzwald".

Sendung:

"Krause kommt! Ildikó von Kürthy": Freitag, 14. August 2020, 23:30 SWR Fernsehen Alle Folgen in der ARD Mediathek unter: https://www.ardmediathek.de/ard/ oder im SWR Youtube-Channel unter: https://www.youtube.com/user/SWR

