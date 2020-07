SWR - Südwestrundfunk

Corona-Gefahr durch Klimaanlagen und Ventilatoren?

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 2. Juli 2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Mainz (ots)

Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" ist unterwegs mit Expert*innen aus Rheinland-Pfalz am Donnerstag, 2. Juli 2020, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Expert*innen, wie der renommierte Hygieniker Prof. Martin Exner, sehen auch Klimaanlagen, Kühlsysteme und Ventilatoren als mögliche Verbreitungswege des Corona-Virus. Seit Jahren werden die Anlagen immer wieder mit der Verbreitung von Keimen und Pilzsporen in Verbindung gebracht. Mit den Infektionen in den Schlachthöfen und Zerlege-Betrieben der Fleischbranche ist die Diskussion wieder aufgeflammt. Klimatechniker*innen aus Industrie und Handwerk, wie Hermann Sperber aus Trier, verteidigen die Technik jedoch.

Wie gefährlich sind die Kühl- und Belüftungssysteme in Gebäuden, in Flugzeugen und in der Bahn? Welche Rolle spielen sie bei der Verbreitung des Virus? "Zur Sache"-Reporterin Selina Marx hat recherchiert.

Moderation: Britta Krane

Weitere Themen der Sendung:

- "Weinfeste verboten": Was tun gegen die Verluste an der Mosel? - Polizisten im Dienst: Beschimpft, bedroht und angegriffen - Soll der Staat sich mehr Respekt verschaffen? - Störanfällige Atomreaktoren bedrohen die Eifel - Kommt jetzt noch ein Endlager für Atombrennstäbe? - Corona-Gefahr durch Klimaanlagen und Ventilatoren? - Unterwegs mit Expert*innen aus Rheinland-Pfalz - Streit um Brexbachtalbahn spaltet Westerwald - Blockiert Bendorf die Reaktivierung der Bahn? - "Zur Sache will's wissen": Ist die Kurzarbeit der Weg aus der Krise? - Kurzarbeit in Rheinland-Pfalz - Helfende Hand oder Einladung zum Missbrauch? - Dazu im Zur-Sache-Studio: Prof. Christina Gathmann, Arbeitsmarktexpertin Universität Heidelberg - "Zur Sache hilft": Kampf um Ausbildungsstart

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"

Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.

Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.

