SWR - Südwestrundfunk

Ist Rheinland-Pfalz für den Fahrrad-Boom gerüstet?

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 25. Juni 2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Video-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mainz (ots)

Über den steigenden Fahrradverkehr berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 25. Juni 2020, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Erst die Klimakrise und jetzt Corona: Immer mehr Rheinland-Pfälzer*innen satteln um. Denn auf dem Fahrrad kommen sie abgas- und virenfrei zur Arbeit, ersparen sich die Maskenpflicht in Bus und Bahn und entradeln so dem Lagerkoller. Aber viele Fahrräder verändern den Verkehr. "Zäh fließenden Verkehr" gibt es mittlerweile auch auf Radwegen. Denn die sind zu eng, zu holprig und nicht für Langsam- und Schnellradelnde gleichzeitig gemacht.

"Zur Sache Rheinland-Pfalz" fragt nach: Was muss sich ändern?

Moderation: Britta Krane

Weitere Themen der Sendung:

- Wie sicher sind Schlachthöfe in Rheinland-Pfalz? Konsequenzen aus dem Tönnies-Skandal - Krankenhauskeim verunreinigt Trinkwasser an der Untermosel - Amerikanischer Truppenabzug - Trifft es Ramstein, Spangdahlem oder Baumholder? Hierzu zu Gast im Studio: Roger Lewentz, Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz - "Zur Sache-Pin": Welche Bedeutung hat Rheinland-Pfalz für Amerika? - Zusatzrente für freiwillige Feuerwehrleute - Ein neues Wahlkampfthema für die SPD? - Der Stoff aus dem die Träume sind - Wasserstoff-Plan für Rheinland-Pfalz - "Zur Sache hilft": Ausbildungsstart eines Azubis in Gefahr

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"

Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.

Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.

Pressekontakt:

Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,

sibylle.schreckenberger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell