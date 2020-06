SWR - Südwestrundfunk

"NACHTCAFÉ: Mein Körper - mein Kapital?"

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Daniel Aminati, der mit seinem Fitnessprogramm einen Traumkörper in acht Wochen verspricht / Freitag, 26.6.2020, 22 Uhr, SWR Fernsehen

Bewegung und Fitness sind wichtig für die seelische und körperliche Gesundheit. Mangelnde Bewegung ist ein führender Risikofaktor für gesundheitliche Probleme wie Herz-Kreislauferkrankungen und Diabetes. In Europa sind laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) jährlich eine Million Todesfälle auf Bewegungsmangel zurückzuführen. Die wenigsten Menschen treiben Sport für eine Medaille oder ein Preisgeld - der Körper soll fit und belastbar gemacht werden für alle Anforderungen, die Alltag, Arbeit und Leben stellen. Denn: Wer fit ist und so aussieht, hat bessere Chancen auf dem Arbeits- und Singlemarkt. Es gibt eine Industrie, die von diesem anhaltenden Trend profitiert: Fitnessstudios, Sportbekleidung, Spezialnahrung bis hin zu Kosmetik und Schönheitsoperationen. Doch wie fit ist noch gesund? Sind der zunehmende Körperkult und die Fixierung auf ein makelloses Aussehen ein gesellschaftlicher Irrweg? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "NACHTCAFÉ: Mein Körper - mein Kapital?" am Freitag, 26. Juni, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.

Die Gäste im "NACHTCAFÉ":

Daniel Aminati verspricht mit seinem Fitnessprogramm einen Traumkörper in 8 Wochen Für Daniel Aminati ist klar: "In sich zu investieren, ist die beste Investition, die du tätigen kannst." Denn nur in einem gesunden und leistungsfähigen Körper stecke auch ein wacher und leistungsfähiger Geist. So hält sich der durchtrainierte Moderator, Sänger und Influencer mit fast täglichen Trainingseinheiten fit - und mit einem Fitnessprogramm im Internet verspricht er zahlungswilligen Kunden einen "Traumbody" in nur acht Wochen.

Carina Møller-Mikkelsen quälte sich lange für eine Karriere als Bodybuilderin Auch für Carina Møller-Mikkelsen war lange Zeit ein schlanker, starker Körper das größte Ziel. Als Bodybuilderin trainierte sie hart, ernährte sich streng nach Plan und feierte dank eiserner Disziplin Erfolge. Doch der radikale Lebensstil führte sie in eine Essstörung: "Ich habe damit angefangen, weil ich mich endlich wohl in meinem Körper fühlen wollte, doch ich habe das Gegenteil erreicht." Heute engagiert sich die 25-Jährige als Curvy-Model dafür, dass jeder zu seinem Körper steht.

Ferri Abolhassan sieht Verbindung zwischen Erfolg und sportlicher Leistungsfähigkeit Als Mitglied der Geschäftsführung der Telekom arbeitet Ferri Abolhassan täglich unter Hochdruck. Um das Arbeitspensum eines Topmanagers leisten zu können, ist körperliche Fitness für ihn unabdingbar: "Der Job als Top-Manager würde auf jeden Fall schwerer fallen, wenn man keine körperliche Fitness hat." Denn für den vielfachen Ironman- und Marathonteilnehmer gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen der körperlichen und der beruflichen Leistungsfähigkeit.

Meltem Kaptan steht zu ihren Kurven und prangert den Selbstoptimierungswahn an Die deutsch-türkische Comedienne Meltem Kaptan fühlt sich auch mit ein paar Pfunden extra rundum wohl in ihrem Körper und hat dank ihres Selbstbewusstseins nie mit ihren eigenen Kilos gehadert. Den zunehmenden Fitness- und Selbstoptimierungswahn lehnt sie entschieden ab: "Heute betreibt man Fitness, um das als Lifestyle zu präsentieren, sein Ego zu polieren und noch weiter aufzusteigen in der schneller-besser-höher-Gesellschaft".

Kurt Oberländer will mit Training und Schönheitsoperationen das Altern aufhalten Während sich die meisten Menschen mit Ende 70 zurücklehnen und den Lebensabend genießen, begann für Kurt Oberländer in diesem Alter die aktivste Zeit seines Lebens. Heute geht der Schweizer Alleinunterhalter mit 85 Jahren fast täglich ins Fitnessstudio - für mehr Lebensqualität und für die Bühne, auf der er noch lange stehen will. "Ich erlebe, dass fitte Menschen glücklicher sind", sagt Oberländer, der sich für ein gutes Aussehen auch unter das Messer legt.

Prof. Dr. Jürgen Martschukat befasst sich als Historiker mit dem Thema Fitness Der Historiker Prof. Dr. Jürgen Martschukat ist überzeugt, dass die Gesellschaft heute in einem Zeitalter der Fitness lebt. Er hat sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie der Körper in den letzten Jahrzehnten zum Zeichen für Erfolg und Leistung wurde. Denn nur der trainierte Körper sei heute ein erfolgreicher Körper. Das funktioniere ohne Zwang, denn "Fitness operiert über das Versprechen des Erfolgs, über das Versprechen, dass wir uns wohler fühlen in unserer Haut."

"NACHTCAFÉ" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "NACHTCAFÉ" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.

"NACHTCAFÉ: Mein Körper - mein Kapital?" am Freitag, 26. Juni 2020, 22 Uhr im SWR Fernsehen

Weitere Informationen unter: http://swr.li/nachtcafe-kapital-koerper

Fotos über www.ARD-Foto.de

Pressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell