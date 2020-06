Gehackt, gelinkt, betrogen: Gauner nutzen Bezahlservice PayPal aus. "Marktcheck" im SWR Fernsehen

SWR - Südwestrundfunk

PayPal ist das neue Geld - so wirbt das Unternehmen. Und tatsächlich macht der Bezahlservice den Geldtransfer im Internet oft leichter. Aber auch Abzocker entdecken PayPal, um sich zu bereichern. "Marktcheck" zeigt ihre Maschen und gibt Tipps, wie man sich davor schützen kann. Am Dienstag, 23. Juni 2020, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek unter www.ardmediathek.de/ard/search/marktcheck.

Rettung vor dem Hitzetod - Balkonbewässerungssysteme im Test

Was tun, damit Balkonpflanzen bei einer längeren Abwesenheit nicht vertrocknen oder einen Hitzeschaden davontragen? "Marktcheck" testet Bewässerungssysteme verschiedener Preisklassen auf dem Balkon einer Zuschauerin in Magstadt und an der Universität in Hohenheim.

Pur, als Marmelade oder Kuchen - welche Erdbeere ist die beste wofür?

Es gibt mehr als 1.000 Erdbeersorten, im Supermarkt müssen die Namen jedoch nicht ausgewiesen werden. Deswegen wissen die meisten Verbraucher*innen nicht, welche Sorte sie gerade kaufen. "Marktcheck" zeigt die Unterschiede der Erdbeergattungen bei Erdbeerbauern in Allmendigen (Ulm) und Mainz.

Achtung, Abmahnung droht - wie es im Internet richtig teuer werden kann

Schon bei einfachen Dingen wie dem Schreiben einer Bewertung kann man im Internet rechtlich relevante Fehler machen. Das musste auch ein "Marktcheck"-Zuschauer aus Notzenheim (Stuttgart) erfahren, den eine Bewertung teuer zu stehen kam. Schon das Streamen eines Partyvideos mit aktueller Musik kann zu einer Abmahnung mit einer beigefügten Unterlassungserklärung und hohen Anwaltskosten führen. "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller gibt Tipps zum Vermeiden von Abmahnungen und für richtiges Verhalten im Fall der Fälle.

