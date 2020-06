SWR - Südwestrundfunk

Katholischer Gottesdienst live aus Kaiserslautern im SWR Fernsehen

Liveübertragung aus der Kirche Heilig Kreuz in Kaiserslautern am Sonntag, 21. Juni 2020 von 10.15 bis 11 Uhr im SWR Fernsehen / Im Anschluss in der ARD Mediathek

"Fürchtet euch nicht" lautet das Motto des katholischen Gottesdienstes aus der Kirche Heilig Kreuz beim Caritas-Altenzentrum St. Hedwig in Kaiserslautern am 21. Juni live im SWR Fernsehen. Musikalisch gestaltet wird die Heilige Messe von einem Vokalquartett unter der Leitung von Dekanatskantor Maximilian Rajczyk. Für die Zuschauer*innen werden die Liedtexte zum Mitsingen eingeblendet. Zelebrant ist Pfarrer Martin Olf, Lektorin Irene Tobolla-Wolf. Nach der Liveübertragung am 21. Juni 2020 ab 10.15 Uhr im SWR Fernsehen ist der Gottesdienst auch in der ARD Mediathek unter www.ardmediathek.de/swr/search/gottesdienst zu sehen.

Kirche Heilig Kreuz in Kaiserslautern

Die Kirche Heilig Kreuz wurde 1966 erbaut. 2005 musste sie abgerissen werden, da sie einen erheblichen Sanierungsbedarf aufwies. Auf dem Gebiet entstand 2007 das neue Caritas-Altenzentrum St. Hedwig, an das die neue Kirche Heilig Kreuz angegliedert ist. Sie sticht durch ihren quaderförmigen Bau hervor, der außen schwarz, von innen jedoch hell und licht ist. Die Kirche wird sowohl vom Altenzentrum als auch von der Gemeinde als Gebets- und Gottesdienstraum genutzt.

