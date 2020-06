Geldanlage - Abzocke im Internet: "Marktcheck" im SWR Fernsehen

SWR - Südwestrundfunk

"Marktcheck" geht den betrügerischen Machenschaften eines Onlineportals zur Geldanlage nach, das einen "Marktcheck"-Zuschauer um seine gesamten Ersparnisse brachte. Aufgrund des Börsencrashs im Zuge der weltweiten Corona-Krise, so die Firma, sei seine Geldanlage verloren. Doch der Kunde ist misstrauisch. "Marktcheck"-Reporter gehen der Sache auf den Grund und erfahren, dass die Firma keine Bewilligung für Finanzdienstleistungen in Deutschland hat. Der angebliche Unternehmenssitz in der Schweiz entpuppt sich als Lagerhaus mit Briefkasten. Wie sich Anleger*innen vor unseriösen Anbietern schützen können, zeigt die Sendung "Marktcheck" am Dienstag, 16. Juni 2020 ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek unter ardmediathek.de/ard/search/marktcheck.

Weitere Themen der Sendung:

Reisen - wie der Sommerurlaub mit Corona-Beschränkungen aussehen kann

Wie wird das Reisen in der EU aussehen, wenn die weltweite Reisewarnung zum 15. Juni aufgehoben wird? Ein "Marktcheck"-Reporter reist im VW-Bus vier Tage von Deutschland über Österreich bis nach Italien und prüft, wie gut der Reiseverkehr an den Grenzen funktioniert, ob die Campingplätze bereit für Touristen sind und wie die Gesundheitsversorgung aussieht. Außerdem auf der Checkliste: Was kann man trotz Corona-Beschränkungen im Urlaub unternehmen, was passiert bei einem Corona-Ausbruch im Zielland und wie sind die Quarantänevorschriften?

Unseriöse Handwerker - wenn Schädlingsbekämpfer Giftköder ins Kinderzimmer legen

Schädlinge im Haus können großen Ärger verursachen. Deshalb wenden sich Betroffene häufig an professionelle Schädlingsbekämpfer in der Hoffnung, die Tiere zuverlässig und artgerecht wieder loszuwerden. Doch wie seriös arbeiten die Firmen? "Marktcheck" beobachtet drei verschiedene Unternehmen zur Schädlingsbekämpfung mit versteckter Kamera bei ihrer Arbeit und deckt neben Giftködern im Kinderzimmer weitere bedenkliche Methoden auf.

Hautkrebs - wenn ein kleiner Leberfleck fast zum Tod führt

Lange Zeit gab es keine wirkungsvolle Behandlungsmöglichkeiten gegen schwarzen Hautkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Doch seit einigen Jahren existieren neue Therapiemöglichkeiten. "Marktcheck" erklärt, wie die sogenannte Immuntherapie funktioniert und wie sie sich auf das Leben der Betroffenen auswirkt. Außerdem erklärt "Marktcheck"-Gesundheitsexperte Lothar

Zimmermann die Vorteile des sogenannten Auflichtmikroskops, eine Methode zur Hautkrebsvorsorge, die seit dem 1. April dieses Jahres von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen wird. "Marktcheck" zeigt außerdem, wie man sich im Alltag vor Hautkrebs schützen kann.

Selbstgemachter Dünger - wie Küchen- und Gartenabfälle die Chemiekeule ersetzen

Wenn die Pflanzen im Garten oder auf dem Balkon eingehen, greifen viele zum chemischen Dünger. Doch es gibt Alternativen. "Marktcheck"- Gartenexpertin Heike Boomgaarden gibt Tipps, wie man aus Küchen- oder Gartenabfällen Dünger einfach selbst herstellen kann.

