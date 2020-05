SWR - Südwestrundfunk

Goldkauf - Betrug im Internet - "Marktcheck" im SWR Fernsehen

Stuttgart

"Marktcheck" am Dienstag, 12. Mai 2020, 20:15 bis 21 Uhr, im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek / Moderation Hendrike Brenninkmeyer / Im Anschluss "Preiswert, nützlich, gut? Der perfekte Grill"

Bei den aktuellen Turbulenzen an der Börse suchen viele eine andere Möglichkeit, ihr Geld anzulegen. Sie investieren in Gold. Betrüger*innen nutzen das aus und fälschen Onlineportale für den Goldkauf. Sie stehlen die Daten echter Goldscheideanstalten, sodass die Käufer*innen den Betrug kaum erkennen können. Am Ende sind hunderte oder tausende Euro verloren. "Marktcheck" sucht die Täter*innen und zeigt, wie man sich schützen kann. Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag, 12. Mai 2020, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek.

Weitere Themen der Sendung:

Terrassengestaltung - Obst- und Gemüseanbau auf kleinstem Raum

"Marktcheck"-Gartenexpertin Heike Boomgaarden zeigt, wie man auf der heimischen Terrasse Obst und Gemüse anbauen kann und gibt Tipps, wie der Anbau bis zur Ernte gelingt.

Muffinförmchen - Gefahr aus dem Backofen?

Muffins sind beliebt und werden durch bunte Papierförmchen dekorativ. Leider enthalten diese farbenfrohen Förmchen häufig giftige Stoffe, die das Papier haltbarer machen sollen. Durch das Backen können sie in Lebensmittel übergehen und am Ende mitgegessen werden. "Marktcheck" zeigt, welche sich zum Backen eignen und welche man lieber nicht verwenden sollte.

Marderbiss und Vogeldreck - wie man Tierschäden am Auto verhindert

Tiere können besonders im Frühjahr Fahrzeugen gehörigen Schaden zufügen, zum Beispiel Vogeldreck auf dem Lack oder Marderschäden am Motor. "Marktcheck"-Autoexperte Thorsten Link erklärt, was gegen die Plagegeister hilft und wie man das Auto im Ernstfall einfach von hartnäckigem Schmutz befreien kann.

"Marktcheck"

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter SWR.de/marktcheck" class="uri-ext outbound">www.SWR.de/marktcheck .

Im Anschluss im SWR Fernsehen:

"Preiswert, nützlich, gut? Der perfekte Grill"

Grillsaison ist inzwischen fast das ganze Jahr über. Jeder vierte Deutsche grillt mindestens einmal in der Woche, echte Fans noch öfter. Dafür benötigt man das passende Gerät. Kohle, Elektro oder Gas? Welcher Typ passt zu welchen Ansprüchen? "Preiswert, nützlich, gut?" testet unterschiedliche Grills samt Zubehör.

"Preiswert, nützlich, gut?"

Qualität, Nachhaltigkeit, Alltagstauglichkeit und ein seriöses Preis-Leitungsverhältnis von Investitionen in Haus und Haushalt stehen im Mittelpunkt der Reihe "Preiswert, nützlich, gut?" mit SWR Reporterin Eva Röder.

ARD Mediathek: Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung vom 12.5.2020 bis 12.5.2021 in der ARD Mediathek verfügbar unter ARDmediathek.de" class="uri-ext outbound">www.ARDmediathek.de und SWR.de/marktcheck" class="uri-ext outbound">www.SWR.de/marktcheck . Außerdem auf YouTube (www.youtube.com/marktcheck).

