Aus Angst vor Corona: Patient*innen verschieben Krankenhaustermine mit fatalen Folgen

Wie Patient*innen aus Angst Termine im Krankenhaus während der Corona-Welle absagen, darüber berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz! Extra" in einer neuen Folge am Donnerstag, 7. Mai 2020, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

"Er hat den Behandlungstermin verschoben, ist dann erst jetzt, vier Wochen später, gekommen und praktisch in der Halle tot umgefallen." Ernst Sonntag, der Direktor des Neuwieder DRK-Klinikums, ist noch Tage danach erschüttert. Man habe bei dem 81-jährigen Mann gerade noch eine Herzklappen-Thrombose mit Gerinnsel diagnostizieren können, doch Hilfe, so der Chefarzt, sei nicht mehr möglich gewesen. Manche, erzählt er, spielen mit ihrem Leben, wenn sie wichtige Operationen aufschieben. Und das passiert, obwohl in nahezu allen Krankenhäusern viele Betten leer stehen. Zuerst wollte man Betten für Pandemiekranke freihalten, dann blieb der große Ansturm der Corona-Kranken aus und schließlich kam die Angst vieler anderer Kranken vor der zusätzlichen Ansteckung mit dem Virus dazu.

- Was ist ein Menschenleben wert? - Wenn Corona zur Bedrohung für Senior*innen wird - Das milliardenschwere Corona-Hilfsprogramm - Wer soll das bezahlen? - Hierzu Gast im Studio: Christian Baldauf, CDU-Fraktionsvorsitzender Rheinland-Pfalz - Lockerungen: Merkel unter Druck - Machen jetzt die Bundesländer was sie wollen? - Bundesliga hofft auf Neustart - Mainz 05 vor erstem Geisterspiel im heimischen Stadion? - Von wegen Adria und Provence - Der neue Pfingst- und Sommerurlaub in Rheinland-Pfalz - "Zur Sache"-Serie aus Kirn - Wie die Kleinstadt an der Nahe die Coronakrise erlebt - "Zur Sache Pin": Die Corona-App

