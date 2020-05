SWR - Südwestrundfunk

"rundum gesund: Den Körper entgiften - Leber und Nieren schützen"

Moderation: Dennis Wilms / 11. Mai 2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Die Leber und die Nieren sind die Reinigungszentralen des menschlichen Körpers. Sie filtern Gift-, Schad- und Abfallstoffe aus dem Blut. Wenn sie nicht mehr richtig funktionieren, wird es gefährlich. Die neue Ausgabe des SWR Gesundheitsmagazins "rundum gesund: Den Körper entgiften - Leber und Nieren schützen" zeigt, welche Behandlungsmöglichkeiten es bei chronischer Nierenschwäche oder bei Krankheiten wie Hepatitis und nichtalkoholischer Fettleber gibt. Zu sehen am Montag, den 11. Mai 2020 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Wie entsteht eine Fettleber? Mit Prof. Jörn Schattenberg aus Mainz, Gastroenterologe Die Leber ist ein wahrer Alleskönner. Sie verhindert, dass Gift- oder Schadstoffe zum Herzen oder ins Gehirn gelangen, sie ist für die Regulierung des Fett- und Zuckerstoffwechsels, sowie des Mineral- und Vitaminhaushalts zuständig. Viren, aber auch eine ungesunde Ernährung können zu einer Entzündung der Leber führen und sie nachhaltig schädigen. Die häufigste Lebererkrankung in Deutschland ist die Fettleber. Expert*innen gehen davon aus, dass mindestens 10 Millionen Menschen in Deutschland eine Fettleber haben. An der virtuellen Patientin Annie zeigt der Gastroenterologe Prof. Jörn Schattenberg von der Universitätsmedizin Mainz im Gespräch mit SWR Moderator Dennis Wilms, wie eine Fettleber entsteht und wie sie geheilt werden kann. Food Coach Jasmin Brandt hat Tipps für gesunde und leckere selbstgemachte Getränke, um die Leber zu unterstützen.

Leben mit einer Spenderniere

Anders als die Leber können sich die Nieren nicht regenerieren. Für rund 90.000 Menschen in Deutschland bedeutet das ein Leben mit der Dialyse, der künstlichen Blutreinigung. Nur einige von ihnen bekommen irgendwann ein passendes Spenderorgan. Christoph Zengler hatte Glück: Er bekam eine Niere von seiner Frau gespendet. Mit der neuen Niere kam für beide ihr altes Leben zurück.

"rundum gesund: Den Körper entgiften - Leber und Nieren schützen", 11. Mai 2020, 20:15 Uhr, 45 Minuten, SWR Fernsehen

