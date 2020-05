Erdbeerernte - beeinflusst durch Corona? "Marktcheck" im SWR Fernsehen

SWR - Südwestrundfunk

"Marktcheck" am Dienstag, 5. Mai 2020, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen

Deutsche Erdbeeren frisch vom Feld sind dieses Jahr keine Selbstverständlichkeit. Die Frage nach Erntehelfer*innen in Zeiten der Corona-Pandemie beschäftigt auch die Erdbeerbauern im Land. Mit welchen Auswirkungen, zum Beispiel auf den Preis, müssen die Verbraucher*innen rechnen? "Marktcheck" im SWR Fernsehen berichtet von der Erdbeerernte und vergleicht den Geschmack deutscher und ausländischer Früchte. SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag, 5. Mai 2020, 20:15 bis 21 Uhrim SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek.

Weitere Themen der Sendung:

Amazon - Fake-Bewertungen auf der Verkaufsplattform?

Viele orientieren sich beim Einkauf, einer Reisebuchung oder einer Restaurantsuche im Internet an Kundenbewertungen. Das wissen auch fragwürdige Geschäftemacher. Trotz aller Bemühungen der Plattformbetreiber wie Amazon oder Ebay, das zu unterbinden, floriert das Geschäft mit gefälschten Bewertungen im Verborgenen. "Marktcheck" zeigt bei einer verdeckten Recherche, wie die Masche funktioniert und wer dahintersteckt.

Koffertest - welcher hält am meisten aus?

In Zeiten von Corona sind sämtliche Reisen untersagt, aber in näherer Zukunft wird das wieder möglich sein. Wer sich bereits jetzt informiert, kann Trolleys im Internet zu Schnäppchenpreisen kaufen. Doch auch bei Markenware gibt es bei Preis und Qualität erhebliche Unterschiede. "Marktcheck" beauftragt ein Institut mit einer Qualitätsprüfung und führt eigene Härtetests mit Mountainbike und in der Waschanlage durch.

Patientenverfügung - wenn das Leben auf der Kippe steht

Ein geliebter Mensch liegt im Krankenhaus und muss plötzlich künstlich beatmet werden. Selbst kann sich die Person nicht mehr äußern, aber ohne Patientenverfügung ist unklar, welche medizinischen Maßnahmen gewünscht werden. Wer entscheidet dann? Aus aktuellem Anlass beschäftigt viele Menschen dieses Thema. "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller beantwortet diese und weitere Fragen rund um eine Patientenverfügung.

Backmittel - wie einfach lässt sich Hefe selbst herstellen?

Ob Hefezopf, Pizzateig oder Schwarzbrot - mit Hefe lassen sich manche Leckereien zubereiten. Doch muss es unbedingt die industriell gefertigte Hefe sein oder kann man das Triebmittel ganz einfach selbst herstellen? "Marktcheck" testet verschiedene Tipps aus dem Internet.

