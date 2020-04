SWR / Gottesdienste aus Tübingen und Freiberg im SWR Fernsehen

SWR - Südwestrundfunk

Gottesdienste aus Tübingen und Freiberg im SWR Fernsehen

Katholischer Gottesdienst aus St. Michael in Tübingen 3. Mai 2020 / Evangelischer Gottesdienst aus dem Dom zu Freiberg 10. Mai 2020

Das SWR Fernsehen sendet auch weiterhin Gottesdienste aus dem Sendegebiet und aus anderen Bundesländern. Am 3. Mai findet von 10:15 bis 11 Uhr ein katholischer Gottesdienst in St. Michael in Tübingen statt. Der evangelische Gottesdienst aus dem Dom zu Freiberg wird am 10. Mai von 10 bis 11 Uhr übertragen. Alle Gottesdienste sind im Anschluss auch in der ARD Mediathek (www.ARDmediathek.de) zu sehen.

Mitsing-Gottesdienst mit Liedtexteinblendung Der katholische Gottesdienst aus St. Michael in Tübingen steht unter dem Motto "Die Stimme des Hirten". Zelebrant ist Hörfunkpfarrer Thomas Steiger, Lektorin ist Betina Panek. Musikalisch gestaltet wird er von Kantorin Birgit Gentner-Kuderer sowie von Theresa Kuderer (Harfe) und Ulrich Wolf (Piano). Für die Zuschauer*innen werden die Liedtexte zum Mitsingen während der Live-Sendung eingeblendet. Der Gottesdienst findet am 3. Mai, 10:15 Uhr, ohne Gemeinde statt.

Evangelischer Gottesdienst aus dem Dom zu Freiberg Am Sonntag Kantate, dieses Jahr am 10. Mai, steht in vielen evangelischen Kirchen die Musik im Mittelpunkt. An diesem Tag zeigt das SWR Fernsehen den Livestream des Gottesdienstes aus dem Dom St. Marien in Freiberg von 10 bis 11 Uhr. Lieder von Paul Gerhardt oder Martin Luther stehen im Fokus. Die musikalische Gestaltung obliegt Domkantor Albrecht Koch, Dompfarrer Urs Ebenauer hält die Predigt. Der Dom ist eines der prächtigsten Gotteshäuser in Sachsen und ausgestattet mit einer großen Orgel des Orgelbauers Gottfried Silbermann.

ARD Mediathek: Die Gottesdienste sind nach der Ausstrahlung in der ARD Mediathek (www.ARDmediathek.de) zu sehen.

