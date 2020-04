SWR - Südwestrundfunk

Support your local acts - #zusammenhalten für die Kultur

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Besondere Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Die Kulturszene liegt wegen der Corona-Pandemie brach. Bars und Clubs sind geschlossen, Tourneen und Festivals abgesagt. Deutschlands Kulturschaffende stehen vor dem finanziellen Aus, besonders junge Künstler, die am Anfang ihrer großen Karriere stehen. Die jungen Radioprogramme der ARD und Deutschlandfunk Nova unterstützen deshalb mit der Aktion "Support your local acts - #zusammenhalten für die Kultur" Deutschlands musikalische Newcomer, die zurzeit nicht auf Tour gehen können, und spielen dafür ihre Lieder im Radio. Einen ganzen Tag lang deutschlandweit. Deswegen dreht sich am 1. Mai 2020 bei DASDING, 1LIVE, BREMEN NEXT!, FRITZ, MDR SPUTNIK, N-JOY, PULS, UNSERDING, YOU FM und DEUTSCHLANDFUNK NOVA alles um Acts aus dem deutschsprachigen Raum. Bei DASDING, der jungen Welle des SWR, läuft der Aktionstag im Rahmen von #ZUSAMMENHALTEN, der SWR Programmaktion für die Kultur vom 1. - 3. Mai 2020.

Max Giesinger freut sich über die "geile Aktion" "Geile Aktion, die ihr da am 1.Mai durchzieht! Ich find's super, dass ihr neue Künstler unterstützt, die es ja gerade aufgrund der aktuellen Situation gar nicht easy haben. Man kann keine Konzerte spielen, aber immerhin finden sie so ein bisschen Gehör."

Chart-Größen empfehlen ihre Lieblings-Newcomer Da die Krise ganz besonders die kleinen Künstler*innen trifft, die sich mit großen Plattendeals oder Touren bisher noch keine finanziellen Rücklagen schaffen konnten, werden sie in besonderem Maße unterstützt. Und das übernehmen die größten deutschen Acts. Den ganzen Tag über empfehlen Chart-Größen die aus ihrer Sicht spannendsten Neuentdeckungen aus Deutschland und ihre persönlichen Lieblings-Newcomer. Max Giesinger unterstützt zum Beispiel Singer-Songwriter Haller, Alle Farben supportet Elektro-Produzent Lahos, Lena setzt sich für Rapperin Céline ein, Felix Jaehn empfiehlt DJ Tobi Romeo, Trettmann supportet Skinnyblackboy.

DASDING portraitiert Situation der Musik- und Kulturszene in Ba-Wü & RP Bei DASDING kommen in zahlreichen Interviews und Portraits Musiker*innen, Veranstaltende und weitere Akteure der Kulturszene in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu Wort. DASDING spricht mit Veranstaltern wie Matthias Mettmann und Steffen Posner (den Geschäftsführern von Chimperator Live) und vom Wizemann (Stuttgart)), beleuchtet die Situation von Künstlern wie den Orsons (Stuttgart), sowie der Newcomer Majan (Schorndorf) und Provinz (Ravensburg) und wirft einen Blick hinter die Kulissen großer und kleiner Festivalveranstalter (Southside Festival, Nature One, Unifest Karlsruhe).Die regionalen Redaktionen von DASDING vor Ort berichten online von Crowdfunding-Aktionen junger Kunstschaffender in Koblenz und Mainz, der "Kunst-Challenge" des Katz-Theaters Trier, oder beleuchten die Situation der Freiburger Kultur- und DJ-Szene. Daneben gibt es praktische Hinweise für die Hörer*innen und User*innen von DASDING auf Fragen wie: Was passiert mit meinen Festivaltickets? Wie kann ich lokalen Kinos helfen?

Musik aus deutschsprachigem Raum im Fokus Der 1. Mai steht somit ganz im Fokus der Musik aus dem deutschsprachigen Raum. Es wird an dem Tag mehr Musik denn je von heimischen Acts und von Newcomern in den jungen ARD-Programmen laufen. Von 10 - 21 Uhr laufen bei DASDING ausschließlich Musiktitel deutschsprachiger Künstler*innen. Zusätzlich zu den Empfehlungen der deutschen Musikgrößen spielen die jungen ARD-Wellen die 16 Acts aus der Hotlist des New Music Awards 2020. Der New Music Award ist eine Institution der jungen Radioprogramme der ARD, der seit einigen Jahren die besten Newcomer des Jahres ehrt. Der 1.Mai soll zeigen, wie kreativ und vielfältig die deutsche Musikszene ist, und nicht zuletzt, wie sie jetzt zusammenhält!

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swrdasding-zusammenhalt-für-newcomer

Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletter FÜR EUCH DA#ZUSAMMENHALTEN Pressekontakt: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273, bruno.geiler@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell