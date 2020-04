SWR - Südwestrundfunk

Leben nach Corona: Wie immun sind Genesene wirklich?

"Zur Sache Rheinland-Pfalz! Extra" am Donnerstag, 23. April 2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Mainz (ots)

Ob man nach Abklingen der Krankheit wirklich immun ist, diese Frage stellt das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz! Extra" am Donnerstag, 23. April 2020, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Tausende Menschen in Rheinland-Pfalz haben mittlerweile eine Corona-Infektion überstanden. Die Sorge aber bleibt, ob sie sich nicht erneut infizieren können. Wie immun sind sie wirklich gegen das Virus? Die Unsicherheit belastet auch die Arbeitgeber*innen, besonders in sensiblen Arbeitsstätten wie in Pflegeheimen. Können Antikörpertests Gewissheit bringen? Die "Zur Sache"-Reporter Kai Diezemann und Holger Schäfer haben mit Betroffenen und Expert*innen im Land gesprochen.

Moderation: Britta Krane

Weitere Themen der Sendung:

- "Zur Sache"-Serie: Kirn, der Alltag und die Epidemie - "Zur Sache"-PoliTrend: Corona und die Politik

Zu Gast im Studio: Politikwissenschaftlerin Prof. Andrea Römmele

- Aus für Loreley-Kliniken - Sollte das Gesundheitswesen vermehrt in staatliche Hand? - Unterwegs mit dem rollenden Supermarkt - Versorgung in ländlichen Regionen - "Zur Sache PIN": Welche Folgen hat das Virus für die Wirtschaft im Land?

"Zur Sache Rheinland-Pfalz! Extra"

Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz! Extra" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.

Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.

Weitere Informationen unter: http://swr.li/zur-sache-rp-extra-2020

