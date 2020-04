Maskenpflicht: Kein Alltag trotz Corona-Lockerungen. "Zur Sache Baden-Württemberg! Extra", SWR Fernsehen Baden-Württemberg

SWR - Südwestrundfunk

Das landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg! Extra" am 23. April 2020, SWR Fernsehen Baden-Württemberg und ARD Mediathek / Politscher Gast: Kultusministerin Susanne Eisenmann / Moderation Stefanie Germann

Mit der zaghaften Aufhebung einiger Corona-Beschränkungen kehrt das Leben auf den Straßen langsam zurück, doch von Normalität ist keine Rede. Ab Montag gilt eine landesweite Maskenpflicht, Eltern können ihre Kinder noch immer nicht in die Kita bringen und in vielen Schulen findet kein Unterricht statt. Wann sich das ändert, ist ungewiss. Auch die Kliniken stehen vor einem Dilemma: Auf der einen Seite werden Betten für Corona-Patientinnen und -Patienten weiter freigehalten, andererseits warten viele Kranke seit Wochen auf OP-Termine für planbare Eingriffe. Sogar Gesundheitsminister Jens Spahn fordert, dass sie behandelt werden sollen. Inzwischen, so Mediziner, scheuen sich viele Kranke, mit einem Leiden ins Krankenhaus zu kommen, da das Krankenhauspersonal für Covid-19-Patienten benötigt werden könnte. Gäste im Studio sind Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und Mark Dominik Alscher, Medizinischer Leiter am Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart. Zu sehen in der Sendung am 23. April 2020, um 20:15 Uhr oder im Anschluss an das ARD Extra (20:15 Uhr) im SWR Fernsehen Baden-Württemberg.

Vor Ort - im Krankenhaus

Obwohl die durch das Coronavirus ausgelöste Erkrankung einen sehr ernsten Verlauf nehmen kann, sind manch andere Krankheiten gefährlicher. Reporter Sebastian Schley trifft Ärzte, die davor warnen, trotz akuter Beschwerden aus Angst vor Corona nicht ins Krankenhaus zu gehen.

Weitere geplante Themen:

Politische Woche in Corona-Zeiten

Ministerpräsident Winfried Kretschmann betont, dass in der Corona-Krise trotz zurückgehender Infektionsraten von einem Abflauen keine Rede sein könne. Daher seien Kontaktbeschränkungen und Abstandgebot weiter nötig. Auch die Bundeskanzlerin warnt, das Land sei noch lange nicht über den Berg. Spitzenpolitiker fordern außerdem, die Sommerferien zu verkürzen. Die Kultusministerin ist jedoch strikt dagegen.

Trockener April - kommt das dritte Dürrejahr in Folge?

Landwirte, Wald- und Gartenbesitzer schlagen Alarm: 2020 könnte das dritte Folgejahr der großen Trockenheit werden. Auch Landwirt Oswald Tröndle aus Höchenschwand wünscht sich Regen, seine Gerste auf den Feldern droht zu vertrocknen. Ein paar Kilometer weiter wird der trockene Wald vom Borkenkäfer aufgefressen. Es herrscht bereits Waldbrandgefahr. Bekommt das Land jetzt die Folgen des Klimawandels zu spüren? Schaltgast ist der Meteorologe und Klimaexperte Sven Plöger.

"Zur Sache Baden-Württemberg!"

Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet über politische Themen: hintergründig, kontrovers und nah an den Menschen in Baden-Württemberg. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme und Studiointerviews lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag Baden-Württemberger via Webcam von zu Hause aus live mit. Das letzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.

