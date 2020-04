SWR - Südwestrundfunk

SWR Jazzpreis 2020 geht an Daniel Erdmann

Baden-Baden/Mainz (ots)

Der Tenorsaxofonist Daniel Erdmann erhält den SWR Jazzpreis 2020. Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung wird ihm am 28. Oktober 2020 beim Internationalen Festival "Enjoy Jazz" in Ludwigshafen überreicht. Dann gibt Daniel Erdmann sein Preisträgerkonzert gemeinsam mit dem Trio "Velvet Revolution" sowie im Duo mit der Pianistin Aki Takase. Daniel Erdmann wurde am 28. Oktober 1973 in Wolfsburg geboren. Den SWR Jazzpreis gibt es seit 1981. Er ist damit der älteste Jazzpreis in Deutschland und wird je zur Hälfte vom Land Rheinland-Pfalz und vom Südwestrundfunk gestiftet.

"Stilistisch ungewöhnlich offener und persönlicher Improvisator" Ausschlaggebend für die Wahl Daniel Edmanns ist sein einzigartiger Improvisationsstil. Die Begründung der Jury: "Mit Daniel Erdmann gewinnt ein Musiker den SWR Jazzpreis, der in vielfältigen Projekten dem europäischen Jazz neue Wege weist. Charakteristisch ist die Fülle und robuste Wärme seines Sounds, herausragend die Dringlichkeit seines Spiels. Dabei zeigt sich Daniel Erdmann als ein stilistisch ungewöhnlich offener und persönlicher Improvisator, der mit seinen Bands 'Das Kapital' und 'Velvet Revolution' sowie in Duos mit der Pianistin Aki Takase zu Klängen von großer Expression gefunden hat. Es kennzeichnet sein Spiel, dass er die Dimension seiner Musik bis ins Politische weitet, ohne plakativ zu wirken. Zudem würdigt die Jury, dass Daniel Erdmann kreative Kontakte zur französischen und anderen europäischen Szenen aufgebaut hat und intensiv weiterpflegt."

Südwestfundfunk und Land Rheinland-Pfalz als Preisstifter Der SWR Jazzpreis ist der älteste Jazzpreis Deutschlands und wird 2020 zum 40. Mal vom Land Rheinland-Pfalz und vom Südwestrundfunk vergeben. Die Jury besteht aus je zwei Vertretern des SWR (Günther Huesmann, Vorsitz, und Julia Neupert) und des Landes Rheinland-Pfalz (Georg-Rudolf May, Karsten Mützelfeldt), einem Mitglied einer Jazzorganisation (Celine Rudolph, Deutsche Jazzunion) und zwei unabhängigen Musikkritikern (Bert Noglik, Claudia Schober). Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert.

Ein Radioporträt sowie ein Gespräch mit dem Preisträger gibt es auf SWR2.de: http://swr.li/swr-jazzpreis

Preisverleihung und Preisträgerkonzert im Rahmen des Festivals "Enjoy Jazz" am 28. Oktober 2020 im Kulturzentrum "dasHaus" in Ludwigshafen. Kartenbestellungen: www.enjoyjazz.de

