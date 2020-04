SWR - Südwestrundfunk

"SWR3 Comedy Festival" in Bad Dürkheim abgesagt

Baden-Baden

Es sollte wieder ein Comedy-Highlight werden - das "SWR3 Comedy Festival" in Bad Dürkheim: drei Tage, fünf Bühnen und rund 25 Stars der Comedy-Szene. Mit mehr als 20.000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern kann das Festival in Bad Dürkheim in diesem Jahr jedoch nicht stattfinden. Nach den geltenden Landes- bzw. Bundesverordnungen zur Eindämmung von COVID-19 sind Großveranstaltungen zunächst bis zum 31. August 2020 untersagt. SWR3 Programmchef Thomas Jung: "Selbstverständlich hat der Gesundheitsschutz von Besuchern, Künstlern und allen am Festival beteiligten Mitarbeitern auch für uns oberste Priorität. 2021 kommt das Festival wieder".

Tickets werden zurückerstattet - nächstes Festival im April 2021 Comedy-Fans, die bereits Tickets für die Shows gekauft haben, bekommen den Kaufpreis erstattet. Ticketkäufer, die ihre Karten beim SWR3 Service gekauft haben, erhalten ihr Geld automatisch zurückerstattet. Wer seine Karte bei einer anderen Vorverkaufsstelle erworben hat, wendet sich bitte dorthin. Eine Verlegung des Festivals ist 2020 nicht möglich. SWR3 plant deshalb das nächste "SWR3 Comedy Festival" in Bad Dürkheim für das Jahr 2021 - vom 22. bis 24. April 2021.

