Zum Glück zu zehnt - Leben in der Großfamilie

Film von Susanne Brand am Mittwoch, 29. April 2020, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Monika und Paul haben eine Familie gegründet, die übliche Maßstäbe sprengt, und es auf die stattliche Zahl von acht Kindern gebracht. Seither haben sie als Eltern alle Hände voll zu tun, das turbulente Leben der Großfamilie zu managen. 2010 hat SWR Autorin Susanne Brand die Familie in einen Film porträtiert. Nun hat sie sie erneut getroffen. Was ist aus ihr geworden? Das SWR Fernsehen zeigt "Zum Glück zu zehnt - Leben in der Großfamilie" am Mittwoch, 29. April, ab 20:15 Uhr.

Zweimal Zwillinge und vier weitere Kinder Warum bekommt ein Paar eigentlich acht Kinder? Paul, der Familienvater sagt dazu: "Es war einfach so! Da kam immer noch eins und noch eins, und irgendwie konnte man nicht so recht aufhören." So sind es dann am Ende acht geworden, darunter zweimal Zwillinge. Sie empfinden dies als großes als Glück und vermissen nichts, sagen sie, auch wenn Paul einräumt, dass nicht allzu viele Freiräume für sie als Eltern bleiben. Aber Monika und Paul haben sich dafür entschieden, nicht eine berufliche Karriere, sondern ein Leben mit vielen Kindern in den Mittelpunkt ihrer Wünsche zu stellen.

Monika war früher Model, hatte angefangen zu studieren, dann abgebrochen, die Kinder bekommen. Und von da an nie wieder beruflich etwas vermisst, sagt sie. Paul wollte Schauspieler werden und hat diesen Traum aufgegeben als die erste Tochter kam. Er wurde Inspizient, ist im Düsseldorfer Schauspielhaus. Geld und materielle Dingen sind dem Paar nicht so wichtig; was zählt ist das gemeinsame Leben, zusammen mit ihren Kindern Luise, Emil, Anton, Lotte, Serafin, Nepomuk, Alvar und Linnea. Musik und Sport spielen im Leben der Kinder eine große Rolle, bei Bundeswettbewerben zu Jugend musiziert schneiden einige der Geschwister immer brillant ab.

Wie gehen die Eltern mit neuen Freiräumen um? Im Jahr 2010 hat SWR Autorin Susanne Brand Familie Adler kennengelernt und filmisch porträtiert. Wie geht es der Familie gut neun Jahre später, wo ein Kind nach dem anderen das Haus verlässt? Wie gestalten Monika und Paul nun ihre neuen Freiräume? Haben sie jetzt doch das Gefühl, etwas verpasst zu haben? Die Adlers sagten damals, sie möchten ihren Kindern ein gutes Fundament für's Leben mitgeben. Hat das geklappt? Acht Kinder und immer noch glücklich? In der Doku "Zum Glück zu zehnt - Leben in der Großfamilie" erleben die Zuschauer*innen Familie Adler noch einmal - heute und in Rückblicken.

