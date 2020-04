Coronaverbote: Wie viel Lockerung ist sinnvoll? "Zur Sache Baden-Württemberg! Extra", SWR Fernsehen Baden-Württemberg

SWR - Südwestrundfunk

"Zur Sache Baden-Württemberg! Extra" am 16. April 2020, SWR Fernsehen Baden-Württemberg und ARD Mediathek / Gäste: Susanne Eisenmann, Heike Baehrens, Lars Feld

Noch sind Schulen, Hotels, Restaurants und viele Läden geschlossen. Fußballspiele und Urlaubsflüge fallen aus. Die sinkende Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus zeigt, dass die Maßnahmen und Verbote wirken. Doch die Rufe nach Lockerungen werden immer lauter. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben Ausstiegsszenarien vorgelegt und die Politikverantwortlichen in Berlin und auch in Baden-Württemberg entscheiden, wie die Rückkehr in die Normalität aussehen wird. Aber wann und wie ist sie wirklich sinnvoll? Das landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg! Extra" befragt Experten aus Politik und Wissenschaft: Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), Heike Baehrens (SPD), MdB und Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Lars Feld, Vorsitzender des Sachverständigenrats und Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. In der Sendung am 16. April 2020, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg.

Vor Ort - im leeren Hotel und im heimischen Klassenzimmer

Seit der Kontaktbeschränkungen sind ganze Berufsgruppen und Branchen über Nacht aus dem Alltag verschwunden. Was macht ein Hotelier ohne Übernachtungsgäste, was eine berufstätige Mutter, die zu Hause plötzlich auch Lehrerin ist? Reporter Sebastian Schley fragt nach, wie sie die Entscheidungen der Politik beurteilen.

Weitere geplante Themen:

Exit-Strategien - der politische Wochenrückblick

Die Themen während der Osterfeiertage und in den letzten Tagen waren: Halten sich die Menschen an die Corona-Regeln? Wie entwickelt sich die Zahl der Neuinfektionen? Reichen die Intensivbetten? Wie könnten mögliche Exit-Strategien aussehen? Wie es weitergehen wird, entscheiden die Kanzlerin und ihre Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am Mittwoch, 15. April.

Weggesperrt - alte Menschen in Heimen müssen drinnenbleiben

Seit Wochen hat Bettina Votteler aus Stuttgart ihre 80 Jahre alte demente Mutter nicht mehr gesehen. Das Pflegeheim ist abgeriegelt, keiner darf hinein und seit vergangener Woche auch nicht mehr hinaus. Diese Regelung gilt für alle Alten- und Pflegeheime in Baden-Württemberg zum Schutz der von Corona besonders gefährdeten alten Menschen. Um diesen Schutz zu verbessern, wäre jedoch auch ausreichend Schutzkleidung für das Pflegepersonal nötig.

Doch diese sei immer noch Mangelware, sagen Pflegeheimleiter und der Paritätische Wohlfahrtsverband.

