SWR - Südwestrundfunk

Vanessa Mai moderiert bei SWR4 BW am Morgen Die Sängerin gibt ihr Debüt als Moderatorin, jeweils Mittwoch, 15., 22. und 29. April, 6 bis 10 Uhr, in SWR4 Baden-Württemberg und auf SWR4.d

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stuttgart (ots)

Prominente Unterstützung für SWR4 Moderator Jörg Assenheimer: Am 15., 22. und 29. April starten die SWR4 Hörer*innen gemeinsam mit der bekannten Sängerin Vanessa Mai in den Tag. Die 27-Jährige wird professionell in den Sendeablauf eingebunden und moderiert gemeinsam mit Jörg Assenheimer Musik, Nachrichten, Wetter und Spiele. Da SWR4 Baden-Württemberg die Sendezeit des Frühmagazins um eine Stunde verlängert, bleibt Vanessa Mai auch Zeit, ein Interview mit ihrem Lieblingsstar zu führen. Um den derzeit vorgeschriebenen Sicherheitsabstand im Studio einzuhalten, stehen sich Mai und Assenheimer gegenüber, getrennt durch eine Plexiglasscheibe. Wer das Moderatorenduo nicht nur hören, sondern auch sehen möchte, kann die Sendungen live im Videostream auf SWR4.de verfolgen: Jeweils mittwochs, am 15., 22. und 29. April, von 6 bis 10 Uhr in SWR4 Baden-Württemberg.

Ein echtes Landeskind mit viel Liebe zu Baden-Württemberg

Vanessa Mai ist in Backnang bei Stuttgart geboren und aufgewachsen. Als waschechte Baden-Württembergerin freut sie sich besonders auf ihr Debüt bei SWR4 Baden-Württemberg: "Ich bin mit dem SWR groß geworden und wollte einfach mal selbst ausprobieren, wie das ist, Radio zu machen", so Mai. Auch Jörg Assenheimer ist gespannt auf die Zusammenarbeit: "Ich freue mich sehr auf Vanessa. Zusammen werden wir unsere Hörerinnen und Hörer so richtig in Schwung bringen." Bis heute ist die Künstlerin eng mit dem Sender verbunden: Ihre Hits laufen bei SWR4 Baden-Württemberg, 2017 wurde sie mit dem "SWR4 Durchstarterpreis" ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr landete sie beim SWR Sommerfestival einen Online-Hit. Ihr spontanes Duett mit dem damals 11-jährigen Miguel wurde im Internet mittlerweile knapp 25 Millionen Mal angeklickt und war im vergangenen Jahr der erfolgreichste Social-Media-Post in der ARD.

Sängerin, Schauspielerin und jetzt auch Radiomoderatorin

Vanessa Mai ist eine Künstlerin, die sich nicht in Schubladen oder Genres zwingen lässt: Schlager, Pop - wichtig ist ihr der Zuspruch der Fans. Der Erfolg gibt ihr Recht. Sie ist die jüngste Schlagerkünstlerin, der es gelang, mit zwei Alben hintereinander auf Platz 1 der offiziellen Charts zu landen. Auch ihr aktuelles Album "Für Immer" errang eine Spitzenposition in den Charts. Gold und Platinauszeichnungen in mehreren Ländern und ein "Echo" stehen ebenso als Garanten, wie ausverkaufte Konzerttouren und erfolgreiche TV-Shows wie "Deutschland sucht den Superstar" oder "Let's Dance". 2020 debütierte Vanessa Mai sogar in einer Filmhauptrolle neben Axel Prahl im Ersten. Was vor einigen Jahren noch wie ein Traum erschien, ist für die Künstlerin inzwischen wahr geworden. Im Herbst 2020 geht Vanessa Mai mit "Für Immer" und allen Hits auf große Deutschlandtournee.

Zitat frei mit Nennung der Quelle "SWR4 Baden-Württemberg".

Weitere Informationen unter http://swr.li/swr4-moderation-vanessa-mai

Pressekontakt: Marion Erös, Tel 0711 929 14296

Newsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletter

Für euch da #zusammenhalten twitter.com/SWRpresse

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell