SWR - Südwestrundfunk

"SWR Corona Explained" - neues Angebot des SWR für Migranten über Facebook und im Internet

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

SWR bietet wichtige Informationen zur Corona-Krise in mehreren Sprachen

Fast täglich ändert sich die Lage in der Corona-Krise. Mit "SWR Corona Explained" informiert der Südwestrundfunk (SWR) auch diejenigen Menschen im Sendegebiet, die noch nicht so gut Deutsch sprechen.

"SWR Corona Explained" richtet sich an große Migrant*innen-Gruppen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Über den Facebook-Kanal "SWR Corona Explained" und im Internet-Auftritt von SWR Aktuell erhalten sie Service-Angebote in türkischer und arabischer Sprache, z.B. in Erklärvideos und animierten Grafiken. Das Angebot startet am Montag, den 6. April und soll bis Ende Juni 2020 laufen.

Orientierung und Hilfe in der akuten Phase Es geht um konkrete Fragen: Welche Hygienemaßnahmen kann ich treffen? Wo kann ich Corona-Soforthilfen beantragen? Was bedeutet Kurzarbeit? Worauf müssen Schwangere achten? Das Angebot "SWR Corona Explained" soll Menschen in der akuten Phase der Krise Orientierung und Hilfe bieten.

Beitrag zu Integration und gesellschaftlichem Zusammenhalt Gabi Biesinger, Zweite Chefredakteurin des SWR: "Unser SWR-Slogan 'Für euch da' heißt konkret: Wir sind auch für Migrantinnen und Migranten im Südwesten da, die wir bisher nicht erreichen. Mit 'SWR Corona Explained' wollen wir sie in ihrer Landessprache mit wichtigen praktischen Informationen über die Corona-Krise in Deutschland versorgen und zugleich in Kontakt mit deutschsprachigen Angeboten bringen. Das Projekt leistet dadurch einen Beitrag zu Integration und gesellschaftlichem Zusammenhalt."

Weitere Informationen auf SWR.de/kommunikation, Fotos über ARD-Foto.de

Twitter.com/SWRpresse, Newsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletter

FÜR EUCH DA #ZUSAMMENHALTEN

Pressekontakt: Ursula Foelsch, 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell