Schützt die Politik die Helfenden in der Corona-Krise?

"Zur Sache Rheinland-Pfalz Extra", 2.4.2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Wie sich die Arbeit in Gesundheitseinrichtungen durch den Mangel an Schutzausrüstungen verändert, darüber berichtet ein weiteres "Zur Sache Rheinland-Pfalz Extra" am Donnerstag, 2. April 2020, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. / Moderation: Daniela Schick

"Zur Sache"-Reportage: Helfende in Not - tut die Politik genug zum Schutz des medizinischen Personals?

Sie bekommen jeden Abend öffentlich Applaus, Politiker*innen überschlagen sich mit Dankesbekundungen, aber viele Mitarbeitende in Kliniken, Pflegeheimen oder Arztpraxen machen sich immer mehr Sorgen um ihre Gesundheit. Denn Schutzkleidung und Desinfektionsmittel sind knapp.

Unterstützen Landesregierung und Behörden die Helfenden genug? Gelingt es noch rechtzeitig, die wichtigen Schutzmasken zu bekommen? "Zur Sache"-Reporterin Monja Eigenschenk ist im Land unterwegs und trifft auch Menschen, die an der Nähmaschine zur Selbsthilfe greifen.

"Zur Sache"-Serie: Kirn, der Alltag und die Epidemie - eine Kleinstadt in Zeiten von Corona

Ein "Zur Sache"-Reporter begleiten die Gemeinde Kirn mit ihren 8.500 Einwohnern durch die Corona-Krise. Wie gehen die Menschen im Ort mit der extremen Situation um? In dieser Folge berichtet der SWR von der Einführung des neuen Bürgermeisters, die ganz anders ausfällt als geplant. "Zur Sache" trifft den Eisdielenbesitzer, der einen Lieferservice eingerichtet hat. Und redet mit dem Pfarrer des Ortes: wie wollen er und die Menschen in Kirn das Osterfest verbringen?

"Zur Sache" fragt - Römmele antwortet!

Die renommierte Politikwissenschaftlerin Prof. Andrea Römmele nimmt im neuen Format aus dem Homeoffice kurz und prägnant Stellung zu politischen Fragen rund um das Corona-Virus. In der ersten Folge geht es um die Freiheitsrechte, die im Kampf gegen das Virus beeinträchtigt werden. Darf und soll der Staat etwa Handy-Daten auswerten? Drei Fragen und drei Antworten von der Politikexpertin zu drängenden Fragen der Zeit.

"Zur Sache will's wissen": Welche Auswirkungen hat das Virus auf die Wirtschaft?

Bund und Länder haben milliardenschwere Rettungsschirme für die Wirtschaft aufgespannt. Aber kommen die Hilfen auch schnell genug an? Der SWR trifft einen Gastronomen aus Mainz und einen Mittelständler aus der Pfalz. Beide machen sich trotz Rettungspaket Sorgen um ihre Existenz. Wie effektiv sind die Hilfen? Die CDU-Opposition kritisiert die Maßnahmen der Landesregierung als halbherzig. Und wie funktioniert das Homeoffice in Orten mit schlechtem Internet-Empfang? Die "Zur-Sache"-Reporter Sabine Rappen und Wolfgang Heintz gehen diesen Fragen nach.

Dazu im Studio: Volker Wissing, FDP, Wirtschaftsminister

Corona - der politische Wochenrückblick

Schlagzeilen im Stundentakt, Meldungen überschlagen sich - jede Woche wirft "Zur Sache" einen analytischen Blick auf die vergangenen Tage in der Corona-Krise werfen. Was waren die wirklich wichtigen politischen Themen und Debatten der Woche? In der ersten Folge fasst Frank Helbert die Ereignisse kompakt zusammen.

Strategien gegen die Angst - wer gibt Trost und Beistand?

Vielen Menschen machen das Virus und die harten Maßnahmen zur Eindämmung Angst. Begegnungen sind kaum noch möglich. Veranstaltungen fallen aus, sogar an Gottesdiensten können Gläubige nur noch per Internet teilnehmen. "Zur Sache"-Reporterin Myriam Schönecker hat mit Psychologen und Seelsorgern über Strategien gegen die Angst gesprochen.

